Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін впевнений, що сьогодення дає ляпаса ЄС та вказує на втрату лідерства у світі

Сьогоднішня ситуація для Європи — це навіть не дзвіночок, це прям хороший удар по єб***у. Поведінка Штатів говорить про те, що ЄС зовсім втратили свою вагу як світові лідери та можливість на щось впливати. В тому числі, бо останні роки вони провели у вкрай толерантному настрої.

Внутрішня ліберальна політика європейських держав призвела до результату, коли з ними перестали взагалі рахуватись. Світ став зовсім інший, і він вимагає сильної та різкої реакції. Тож не треба дивуватись, що Штати сьогодні вирішили не враховувати їхню думку і просто "ставити до відома".

Хто заважав ці роки діяти, приділити належну увагу розвитку власного оборонного сектору. Натомість військовий бюджет РФ за минулий рік перевищив сукупні витрати всіх країн ЄС.

В Європі безперечно є потужні держави, є можливості повернути собі втрачену міць. Та для цього доведеться звернутись до консервативних цінностей та згадати, ким вони взагалі є. І зрозуміти, що на сьогоднішній день сильна позиція України — це їхня же безпека та авторитет.

Джерело: пост Максима Жоріна у Telegram.