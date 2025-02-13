Зеленський сказав, коли зніме санкції з Порошенка

Назвав одну умову

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував санкції проти Петра Порошенка, лідера фракції "Європейська солідарність". Він також назвав умову, за якої їх скасують.

Про це пише "Суспільне", посилаючись на заяву президента. За його словами, санкції буде знято тоді, коли Порошенко поверне усі виведені кошти назад в Україну.

"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я цього не бачив, а як було до мене — складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди: Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що запроваджені санкції не будуть останніми. І їх запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни.

Ба більше, за словами Зеленського, є інформація про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам. Ці гроші з фондів передавали членам партії.

Нагадаємо, що 12 лютого Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкції проти Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, а також Віктора Медведчука. Основна причина — діяльність в інтересах Росії. По кожному з цих епізодів вже відкриті кримінальні справи.

Раніше "Телеграф" розповідав, за що саме вводять санкції проти Порошенка та інших олігархів.