Не той Жеваго? У новому рішенні РНБО про санкції знайшли помилку

Схоже, хтось є шанувальником творчості Бориса Пастернака

У четвер, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав Указ №81, який запроваджує рішення РНБО про застосування спеціальних санкцій щодо низки осіб. Серед них – Петро Порошенко, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Геннадій Боголюбов та Костянтин Жеваго. Однак щодо останнього припустилися помилки.

Як повідомляє "Телеграф", при внесенні даних про Жеваго до списку санкцій, було вказано неправильну дату народження олігарха — 1957 рік.

Примітно, що у цей період відбулася перша публікація роману "Доктор Жеваго", автором якого є відомий російський поет і письменник Борис Пастернак (1890 — 1960). Він створював цей роман 10 років, з 1945 по 1955 роки.

Насправді Костянтин Жеваго народився 7 січня 1974 року в селищі Іультин Чукотського автономного округу Магаданської області (тоді — РРФСР, зараз — Російська Федерація).

За інформацією джерел "Телеграфа" в органах влади, санкції проти Жеваго були накладені через виявлені тісні зв’язки з Росією, у тому числі з підсанкційним російським олігархом Олексієм Федоричевим.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, колишній нардеп Верховної Ради Віктор Медведчук, ймовірно, намагатиметься повернутися до України та скасувати рішення про обмеження щодо себе.