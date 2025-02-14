Политтехнолог Алексей Голобуцкий уверен, что последствия введения санкций могут быть тяжелыми

Власти готовятся к выборам и зачищают под себя информационное поле. Монополии марафона не достаточно. Пусть ведь и в суженном формате, но другие телеканалы все еще существуют – а значит, могут и будут распространять критику власти как минимум в стандартном предвыборном наборе.

Потому, похоже, власти решили зажать информационные возможности всех конкурентов и с другой стороны (первая – сугубо фискальные осложнения, они для всех, не только для медиа и их владельцев). Санкции. Ими накрыли не только по логике политической конкуренции, насколько я вижу. Под санкции подвели тех, кто содержит или может содержать альтернативные марафона медиа.

В эту группу попал и Константин Жеваго. Которому просто "прибавили" 13 лет санкций. То есть, вероятно, дело не в деньгах. И точно дело не в измене (тот же Жеваго — в санкционном списке Кремля, и не только он). Похоже, что так власти перекрывают крупные каналы критики и предвыборной агитации за любые другие политические проекты.

Но есть один момент: кремлевские проекты это не заденет (ясно, что Медведчука в санкционный список добавили только с одной целью: репутационной, чтобы все остальные просто оказались "в одном списке с Медведчуком", а далее пусть доказывают, что они "не такие"). Итак, в итоге, если все и дальше так пойдет, останутся, как я уже говорил, две альтернативы для избирателя: либо властные, либо кремлевские. Партии, медиа – не принципиально. Хотя суды из-за нарушения всех законов при применении санкций и ограничительных мер могут успеть все же до выборов.

Но есть еще военный аспект: практически каждый из фигурантов санкций на значительные суммы постоянно финансирует ВСУ. Жеваго тоже. И первое, что точно перекрыли санкции, — это поддержка. Считают ли власти военных не столь статистически значимой электоральной группой, чтобы ее недовольство принимать во внимание, когда речь идет о превентивном перекрытии каналов критики?

Источник: пост Алексея Голобуцкого в Facebook