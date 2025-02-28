Волонтер, засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега про сварку Зеленського та Трампа

Нас не нагнули сьогодні і не затягнули в пастку. Я не голосував за Зе, але повністю його підтримую сьогодні. На брифінгу з Трампом лідером сильної, вільної і гідної країни виглядав не Трамп.

Що ж стосується паніки, шантажу та поставок зброї – нам буде важко і ми вчергове заплатимо своєю землею та кровʼю за чужі жадібність, боягузство та слабкість. Але до остаточної військової поразки це теж не призведе. Десь підтягнеться Європа та решта світу. А десь реалії сучасної війни дадуть про себе знати.

Дрони унеможливлюють швидкі рейдові дії. Тому, якщо у нас їх буде достатньо – ми зможемо сповільнювати і робити вкрай дорогим просування ворога. А оскільки дрони ще й доволі дешеві – разом з європейцями ми їх якось потягнемо. Буде важко.

Нам буде важко, але ми вистоїмо. Сьогодні за Президента і країну не було соромно. Не впевнений, що те саме можуть сказати американці.

Черчіль казав, що нація, яка між війною і ганьбою обере ганьбу – матиме те і інше. Сьогодні ми не обрали ганьбу. А іншого вибору нам, схоже, ніхто сьогодні не пропонував.

Джерело: пост Дейнеги у Facebook.