Волонтер, основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега о ссоре Зеленского и Трампа

Нас не нагнули сегодня и не затащили в ловушку. Я не голосовал за Зе, но полностью поддерживаю его сегодня. На брифинге с Трампом лидером сильной, свободной и достойной страны выглядел не Трамп.

Что же касается паники, шантажа и поставок оружия – нам будет тяжело и мы в очередной раз заплатим своей землей и кровью за чужие алчность, трусость и слабость. Но окончательного военного поражения это тоже не приведет. Где-то подтянется Европа и остальной мир. А где-то реалии современной войны дадут о себе знать.

Дроны делают невозможными быстрые рейдовые действия. Поэтому, если у нас их будет достаточно – мы сможем замедлять и делать очень дорогим продвижение противника. А поскольку дроны еще довольно дешевы – вместе с европейцами мы их как-то потянем. Будет тяжело.

Нам будет тяжело, но мы выстоим. Сегодня за президента и страну не было стыдно. Не уверен, что то же самое могут сказать американцы.

Черчилль говорил, что у нация, которая между войной и позором выберет позор – будет иметь и то, и другое. Сегодня мы не выбрали позор. А другого выбора нам, похоже, сегодня никто не предлагал.

Источник: пост Дейнеги в Facebook