"Кривава гра" Путіна та Трампа: у Києві пройшла акція проти політики США (ексклюзивні фото)

Плани американського президента викликають стурбованість в українців

У Києві пройшла акція на знак протесту проти дій Вашингтона щодо України. Під посольством США люди у масках Дональда Трампа та Володимира Путіна зіграли у карти.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Організатори назвали акцію "Wake up, America" ("Прокинься, Америка").

Перформанс проходив під пісню "Путін, hello", яка дуже нагадує відому футбольну кричалку. Зіграла її жінка у костюмі Статуї Свободи, обгорнута в український прапор.

Як видно на знімках з місця, під пісню станцювали двоє людей у масках американського президента та глави Кремля. Вони спочатку вдавали, що борються один з одним, а потім почали обійматися та показувати один одному свої карти.

При цьому люди встановили плакати з фотографіями американського мільярдера Ілона Маска, віцепрезидента Джей Ді Венса і проросійської конгресвумен Мерджорі Тейлор Грін. Нижче було прикріплено фото постраждалих від російського вторгнення українських дітей.

Як повідомлялося раніше, близько 56% американців стурбовані тим, що Трамп має дуже тісні зв’язки з Путіним. До того ж більшість виступає проти політики, яку адміністрація Білого дому проводить щодо Канади та Мексики.