Колишній посол України в США Валерій Чалий про умови, за яких може укладатися Угода про критичні мінерали між Україною та США

Угода про критичні мінерали України зі США може укладатися, але лише за дотриманням кількох умов:

1. Розглядаються насамперед ресурси, що можуть бути видобуті на тимчасово окупованих територіях. Відповідно, мірою деокупації українських земель видобуток і надходження збільшуватиметься.

2. США зобов'язуються і надалі визнавати РФ агресором і жодним чином не співпрацювати з фізичними та юридичними особами, які грабують українську власність, зокрема критичні мінерали, на українській незаконно анексованій та тимчасово окупованій території в межах міжнародно визнаних кордонів України. Натомість — застосовувати до них санкції.

3. Жодні фінансові ресурси, що надійшли із США до України до набуття Угодою чинності не можуть розглядатися в якості боргів України.

4. Підготовка та укладання Угоди відбувається на всіх стадіях відповідно до Конституції та законів України, зокрема, Закону "Про міжнародні договори України".

5. Відповідно до Закону "Про міжнародні договори України" цей міжнародний договір укладається Президентом України (Стаття 3 п.1) від імені України (Стаття 3, пункт ґ) та вноситься до Верховної Ради України на ратифікацію. Розгляд питання Парламентом України відбувається відповідно до законів й нормативних актів України з дотриманням всіх необхідних процедур та з максимальною прозорістю для суспільства.

І взагалі, хочеться почути від влади чітку позицію стосовно червоних ліній в цьому питанні і як ці українські ресурсні "подарунки", права на які належать Українському народу, будуть компенсовані безпековими гарантіями.

Джерело: повідомлення Чалого у Facebook