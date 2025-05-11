Путін запропонував Україні прямі перемовини: навіть призначив дату

За словами російського лідера, пропозиція вже на столі

Після зустрічі "коаліції рішучих" у Києві та ініціативи президента Володимира Зеленського розпочати 30-денне перемирʼя з 12 травня Володимир Путін запропонував Україні продовжити перемовини. При цьому, як наголосив російський лідер, "без попередніх умов".

Про це він сказав під час пресконференції у Кремлі.

"Пропонуємо Києву відновити прямі переговори без жодних попередніх умов, почати пропонуємо у четвер, 15 травня, у Стамбулі… Пропозиція про перемовини знаходиться на столі, рішення за Києвом", — заявив Путін.

Володимир Путін відзначив роль Туреччини в організації українсько-російських перемовин. Російський лідер згадав і про переговори у 2022 році, які проходили у Стамбулі. Він звинуватив Україну у їхньому зриві.

У понеділок, 12 травня, Путін збирається поговорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо пошуку шляху до миру з Україною.

"Росія налаштована на серйозні перемовини з Україною, сенс — в усунення першопричин конфлікту (війни — ред.). Мир з лихоманим риттям окопів нікому не потрібен, потрібно вийти на довгостроковий мир", — сказав він.

Зауважимо, що Путін також не виключив, що саме в ході цих переговорів вдасться вийти на припинення вогню.

Фактично Путін не сказав, чи погоджується Росія на перемирʼя Зеленського з 12 травня. Але, беручи до уваги його заяви, можна дійти висновку, що, ймовірно, про припинення вогню поки не йдеться.

Також російський лідер подякував посередникам у питання мирного врегулювання війни проти України, у тому числі адміністрацію чинного президента США Дональда Трампа.

Додамо, що під час цієї пресконференції Путін чи то оговорився, чи то нарешті визнав правду, але назвав так звану "СВО" війною.

"Зараз триває війна, а ми пропонуємо переговори, що тут поганого", — сказав він.

Сама пресконференція вийшла короткою і фактично була просто виступом Путіна, адже, попри те, що у залі зібрались журналісти, їм не дали можливості поставити питання російському лідеру. Речник Путіна Дмитро Пєсков списав це на пізній час, а також те, що заява лідера РФ буде "змістовною".

Зауважимо, що чекали журналісти Путіна понад 1,5 години, а його виступ тривав трохи більш як 18 хв.

Раніше "Телеграф" писав, що Туреччина підтримала ідею 30-денного перемирʼя в Україні та заявила про готовність контролювати його дотримання.