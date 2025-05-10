Путін не потрапить під трибунал: нардеп розповів про ймовірніший сценарій

На трибуналі можуть судити багатьох інших російських злочинців

Україна швидше не побачить Володимира Путіна на лаві підсудних під час проведення спеціального трибуналу. Є можливість того, що він до тих пір просто не доживе.

Таку думку висловив в ефірі Новини.Live розповів народний депутат Олег Дунда ("Слуга народу"). Він припустив, що на Путіна чекає та сама доля, що й лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера за підсумком Другої світової війни.

"Швидше за все, ми його (Путіна, — ред.) на лаві підсудних ніколи не побачимо. Швидше за все ми побачимо … як свого часу, 1945 року був Гітлер, котрий або застрелився у скроню, або його застрелили, і котрий не дожив до свого Нюрнбернга. З Путіним швидше за все буде та сама історія", — сказав Дунда.

При цьому він додав, що трибунал все ж таки зможе притягнути до відповідальності посібників "нового фашистського диктатора", на кшталт глави МЗС Сергія Лаврова та колишнього міністра оборони Сергія Шойгу.

Як повідомлялося раніше, в Раді Європи раніше повідомили, що завершили підготовку до запуску роботи спеціального трибуналу для російських військових злочинців, серед яких й Путін. Політолог Михайло Сава розповідав "Телеграфу" про те, кого і за які злочини там судитимуть.