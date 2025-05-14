Російський соціолог-опозиціонер Ігор Ейдман розповів про шанси на перемогу України

Один зі сценаріїв перемоги

Скептики люблять говорити про те, що в України просто немає фізичної можливості перемогти Росію у війні. Однак це не так. Є сценарії розвитку подій, що дають їй шанс на перемогу.

Країна, що перевершує противника в ключовому виді озброєнь для свого часу, має високі шанси перемогти у війні. Європейці століттями перемагали жителів інших континентів багато в чому за рахунок переваги в якості вогнепальної зброї. Зараз у війні головну роль відіграють дрони. Якщо Україна доб'ється безумовної переваги в цьому виді озброєнь, вона переможе у війні. І це реальне завдання. Воно може бути вирішене за допомогою західних союзників України, зокрема, Німеччини. Україна і так досягла великих успіхів у виробництві дронів, але у європейців набагато більше ресурсів для цього.

Електроніка ніколи не була сильною стороною російської промисловості. Простіше кажучи, її в цій країні не вміли виробляти. Європа має достатню промислову і науково-технічну базу, щоб забезпечити вирішальну перевагу України в ефективних інноваційних дронах.

Поставки бойових дронів в Україну йдуть і зараз, зокрема суттєві з Німеччини, а також інших країн "коаліції дронів". За наявності політичної волі вони можуть вийти на якісно новий рівень. В уряду Мерца така воля є, залишилося знайти ефективні інструменти її реалізації.

Європейські країни поки що лише малою мірою реалізували свої технологічні та виробничі можливості в цій галузі. Тим більше, що їм і самим необхідно озброїти свої армії сучасними дронами.

Європа стоїть перед необхідністю розкрутити маховик масового виробництва інноваційних (зі штучним інтелектом, на оптоволокні тощо) дронів як для власної оборони, так і для забезпечення якісної переваги України над Росією у війні. Це могло б стати ключовим фактором перемоги над російськими окупантами та зупинити путінську військову експансію.

Джерело — допис Ігора Ейдмана у Фейсбук.