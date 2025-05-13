Якщо Путін не приїде на переговори з Зеленським. В Офісі президента розповіли про наслідки

Переговори у Стамбулі мають відбутися 15 травня

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, заявив на Копенгагенському демократичному саміті 2025, що відмова президента РФ Володимира Путіна від переговорів у Туреччині буде доказом небажання Росії завершити війну.

Він назвав це "останнім сигналом". Він наголосив, що президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів та буде в Туреччині. В разі, якщо Путін не захоче приїхати, це ознака того, "що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин", — сказав Єрмак. Голова ОП також наголосив, що на подібну відмову мають відреагувати не тільки у США, а й у інших країна, зокрема посиленням санкцій та військовою допомогою Україні.

Він також нагадав, що спочатку потрібно припинити вогонь, а потім вести переговори з РФ у будь-якому форматі. Він неодноразово наголошував саме на такій послідовності. Також озвучував цілі України, вони викладені в "формулі миру" Володимира Зеленського.

Зазначимо, що російська сторона не оголосила офіційного рішення щодо участи Володимира Путіна у переговорах у Стамбулі. Російські можновладці вже починають заявляти, що такі переговори були б "непідготованими". Офіційна позиція Кремля — Путін оголосить учасників переговорів, коли прийде час.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп навіть подумує доєднатися, якщо зустріч у Стамбулі відбудеться. Зазначимо, що Україна виступає за 30-денне перемир'я за підтримки Європи.