Переговори в Стамбулі не спрацюють — Чалий назвав головну причину

Чалий назвав способи змусити Росію до миру

Переговори між українським президентом Володимиром Зеленським та представниками Кремля, які можуть відбутися 15 травня у Стамбулі, не принесуть результатів. Нинішня ситуація абсолютно не готова до реального мирного процесу, оскільки Росія не зацікавлена в припиненні війни, а баланс сил наразі залишається саме на її боці.

Про це заявив колишній посол України в США Валерій Чалий в етері Espeso TV. Дипломат переконаний, що у РФ і далі вірять у свою перевагу на полі бою, зокрема на суходолі. Крім того, тривають контакти Москви з новою адміністрацією США – зокрема з оточенням Дональда Трампа.

Натомість таких діалогів між Києвом та Вашингтоном, як розуміє Чалий, наразі немає. На цьому тлі будь-які спроби посади за стіл переговорів Володимира Путіна і Володимира Зеленського, за словами дипломата, або проваляться через неявку самого російського президента, або будуть зведені до спроб делегації РФ нав’язати Україні неприйнятні умови.

"При будь-якому розвитку подій я не очікую, що це може призвести до переговорів про мир. Це ще не готова ситуація для того. Аби вона була готова, треба посилити санкції проти Росії, друге – треба на ринку нафти зіграти хоч якийсь час, кілька місяців, на пониження можливості фінансувати війну з боку Росії, і консолідована позиція США та Європи, сфокусована на постачанні зброї протягом озброєння саме в наступні місяці. Тоді можна примусити Росію до миру", – заявив Чалий.

На його думку, саме створення несприятливих для Кремля обставин може примусити Росію погодитися на переговори, а не дипломатичні жести доброї волі.

"Росію можна тільки поставити в обставини, коли їй буде вигідніше зупинитись чи зробити паузу, тобто такий примус до миру. Це єдиний спосіб", – підсумував колишній посол.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російська делегація має намір прибути до Стамбула у четвер, 15 травня, щоб очікувати на представників України. Водночас залишається невизначеним головне питання — чи особисто приїде до Туреччини сам російський президент.