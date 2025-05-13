У Кремлі досі грають у хованки? ЗМІ дізнались, хто поїде на переговори у Туреччину

Лавров та Ушаков представлятимуть РФ у Стамбулі

Росію на переговорах щодо миру в Україні в Стамбулі 15 травня представлятимуть топпосадовці, проте самого президента Володимира Путіна не буде. Україна активно готується до запланованого візиту до Туреччини, де мають відбутися важливі переговори щодо врегулювання війни, тож Київ фіційно Київ виклав свою позицію міжнародним партнерам.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що для нашої держави дуже важливо, аби світ чітко давав зрозуміти: потрібно якнайшвидше зупинити війну — надовго й без жодних умов.

Також Україна підтримує ідею прямих переговорів між лідерами, адже лише такий діалог може принести реальні результати. "Саме Путін у Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним", — заявив український політик.

Крім того, він висловив вдячність очільникам країн Північної Європи, Балтії та Євросоюзу за підтримку дипломатичних зусиль, зокрема щодо ініціатив перемовин. Було згадано й про позицію Китаю, який підтримує ідею припинення вогню, а також чітку заяву США про необхідність зустрічі лідерів. Україна підтвердила готовність до конструктивного й результативного діалогу.

Що каже Росія

Як повідомляє "The Washington Post" з посиланням на російські джерела, на переговорах щодо врегулювання миру в Україні, які заплановані на 15 травня в Стамбулі, Російську Федерацію представлятимуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Сергій Лавров

Юрій Ушаков

Крім того, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що делегація РФ перебуватиме в Туреччині у визначену дату та очікуватиме на українську сторону. Конкретний склад делегації наразі не розголошується.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться від участі в переговорах у Туреччині, це стане прямим свідченням того, що Росія не зацікавлена в припиненні війни.