Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар про спробу Естонії затримати корабель"тіньового флоту" РФ

Як (не)спрацьовує НАТО без України

Отже, вчора ВМС Естонії намагались затримати для перевірки черговий танкер, який йшов в російський порт під завантаження нафтою. Судно йшло під прапором Габону і на команду з естонського корабля змінити курс не реагувало. Операції затримання, за версією російської сторони, сприяли не тільки на морі, але й з повітря — в небі були літаки ВПС Польщі (МіГ-29) та Португалії (F-16, підтвердження цьому немає), бойова авіація якої бере участь в місії НАТО по захисту неба над країнами Балтії.

І раптом з'являється російський винищувач Су-35, який, за версією знову ж таки з російського боку, розганяє усіх повітряних і морських переслідувачів, і танкер благополучно причалює до термінала Усть-Луга під завантаження.

Естонська версія не дає подробиць як насправді усе було, але суть в тому, що, по-перше, зупинити танкер на інспекцію не вдалось, а по-друге, російський винищувач, який хвилину перебував в повітряному просторі Естонії не було перехоплено.

Але мій пост не стільки про це, скільки про інше. І навіть не про те, як (не)спрацьовує НАТО в місії із захисту повітряного простору Балтії.

Змоделюймо ситуацію, що в Балтійському морі були б українські МБЕКи "Магура". Що було б з тим Су-35, який перешкоджав естонцям зупинити на огляд танкер? Правильно, з ним би трапилось теж саме, що і 2 травня з двома російськими Су-30, які були знищені над Чорним морем нашими "Магурами" під орудою "Групи 13" ГУР МОУ.

Якраз вчора у Києві відбулась презентація цього унікального МБЕКа (на фото нижче МБЕК з двома ракетами АІМ-9 Sidewinder зі спецом з "Групи 13). Про це буде в ЗМІ, я ж зі свого боку можу сказати, що настав час нам відкрити "Балтійський фронт" протидії російській агресії проти України і Європи.

Якщо українські МБЕКи зайдуть на Балтику, то де опиняться кораблі російського Балтійського флоту? Вірно, там само, де й флагман ЧФ крейсер "Москва" — на морському дні. А ті що вцілюють будуть тихенько стояти біля причалів у східному секторі моря. Авіація Балтфлоту також поповнить підводний склад, який поки що складається з двох Су-30 та двох гелікоптерів Мі-8, знищених "Магурами" 31 грудня 2024 року поблизу Криму.

І НАТО на Балтиці почуватиметься більш захищеним.

П.С. До речі, Росія дедалі більше починає брязкати зброєю на Балтиці. Кораблі Балтфлоту інтенсифікували навчання, авіація здійснює провокативні облети акваторії. І це в морі, яке вважається морем ЄС і НАТО, особливо після вступу до Альянсу Фінляндії та Швеції. Тому, дорогі естонські друзі, дайте нам пункт базування десь на Балтиці і наші "Магури" покажуть агресору як виглядає "Кузькіна мать" у морському виконанні. Іншого він не розуміє.

Джерело: допис Гончара у Facebook.