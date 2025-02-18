Краще за диверсії та удари безпілотників. Як Україна б’є по російському "тіньовому" флоту

Офіційно зафрахтоване МО РФ судно стає законною ціллю

Україна могла б проводити диверсії і знищувати танкери російського "тіньового флоту", однак є кращий і значно більш законний спосіб перервати експорт нафти з РФ. В хід підуть і дії самої України, і наших стратегічних союзників.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко. Він пояснив, як можна позбавити Росію доходів від продажу "чорного золота".

Військовий експерт визнав: якщо танкер з нафтою зафрахтований Міністерством оборони Росії чи офіційно під фрахтом МО РФ перевозив вантаж для Міноборони — він є цілком законною цілю. Але якщо це цивільне судно, то напад на нього викликає більше запитань, аніж рації.

— Я думаю, що це не наш шлях — атакувати цивільне судна. Наш шлях — за ними слідкувати, і коли вони заходять в ті порти, терводи, прилеглі води, де можливий вплив на них екологічної, технічної, інших інспекцій — тоді це [треба] робити і бити коштами, — каже військовий моряк.

Він згадав російські суховантажні судна Sparta та Sparta II компанії "Оборонлогістика", що входить у структуру МО РФ. Ними окупанти перекидали зброю із Сирії до чорноморських портів Росії (цей напрямок мав назву "Сирійський експрес"). Однак згодом змушені були змінити напрямки транспортування військової техніки.

— Коли почались [повномасштабні] бойові дії і Туреччина пропускала їх в Чорне море, вони регулярно привозили в Новоросійськ ракети С300, якими били по Україні, — каже військовий експерт. — Їх потім прибрали, тому що у нас з’явилися безпілотні ударні системи Magura та Sea Baby.

Тому я думаю, що бити танкери — це не найкращий метод. Кращий метод — шукати шляхи, як перебити ланцюги постачання і сплати. Бачите, Сполучені Штати оголосили, що будуть санкції, і Індія призупинила [закупки нафти у Росії] і Китай почав думати, — продовжує Андрій Риженко.

Він згадав, що 30 років тому дислокований у Севастополі велетенський Чорноморський флот РФ мав бюджет 5 млрд дол. (із загального бюджету Міноборони РФ у 40 млрд дол. — Ред.), тому мав змогу виходити в море лише на одну-дві-три доби на рік.

— Потім їхній бюджет завдяки нафті зріс у 12-15 разів і вони почали напади на Грузію і Україну. Спочатку в 2014 році, потім у 2022-му. Тому як тільки кошти у них будуть обмежені — це буде зовсім інша ситуація, і перші симптоми цього зараз є, — підсумував ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, що тиждень тому у найбільшому порту Росії Усть-Луга вибухнув танкер Koala із сотнями тисяч тонн мазуту. Це 22-річне судно з "тіньового флоту", що возило сирі нафтопродукти із Росії в обхід санкцій.