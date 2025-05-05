Путін організував тіньовий флот: як шулерство з прапорами допомагає набивати кишені та обходити санкції

Газовози з тіньового флоту Росії змінили прапори для обходу санкцій

Чотири російські танкери для перевезення газу змінили панамський прапор на російський та отримали нові назви. Ці судна планують використовувати для вивезення скрапленого газу з проєкту "Арктик СПГ 2", який перебуває під західними санкціями.

Танкери North Sky, North Air, North Mountain і North Way перейменували на "Ірис", "Буран", "Восход" і "Зарю" у середині квітня. Як пише gCaptain, ці кроки є частиною створення "тіньового флоту" для обходу обмежень.

Усі чотири судна побудувала південнокорейська компанія Samsung Heavy Industries на замовлення японського оператора NYK. За словами видання, контракт укладали для роботи з проєктом "Новатека", власниками якого є наближені до президента РФ Володимира Путіна бізнесмени Геннадій Тімченко і Леонід Міхельсон. Після будівництва газовози передали компанії White Fox Ship Management із Дубая, яка також потрапила під американські санкції торік у серпні.

Як зазначається у матеріалі, експерти галузі вважають, що зміна прапора дозволить танкерам використовувати різні способи обходу санкцій. Як каже керівник компанії Eikland Energy К'єлл Ейкланд, у російських водах судна можуть не дотримуватися правил автоматичного відстеження місцезнаходження та користуватися державним страхуванням, що ускладнює контроль за їхніми переміщеннями.

North Sky (тепер «Ірис»)

North Mountain (тепер «Восход»)

За інформацією gCaptain, судна мають середній рівень льодового захисту (клас Arc4), який дозволяє їм заходити до терміналу "Ранковий" в Обській губі навіть коли там ще є лід. Найімовірніше, перші спроби вивезти газ із "Арктик СПГ 2" будуть не раніше червня, коли крига в Арктиці почне танути. За словами галузевих аналітиків, на проєкті вже можуть бути готові дві виробничі лінії для скраплення газу, пише видання.

Обська губа

North Air (тепер «Буран»)

North Way (тепер «Заря»)

Варто зазначити, що видобуток на родовищах "Арктик СПГ 2" наприкінці 2024 року різко впав через санкції. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, у листопаді минулого року обсяги скоротилися на понад 90% порівняно з жовтнем — до 0,4 млн кубометрів газу на день. Проте останнім часом на заводі помітили ознаки підготовки до відновлення роботи.

Втім, видання FT писало, що попри всі обмеження, експорт російського скрапленого газу у 2024 році зріс на 3% і склав понад 32 млн тонн. Половина цього обсягу — близько 16 млн тонн — пішла до європейських країн, серед яких найбільшим покупцем стала Франція з показником понад 5,6 млн тонн. Як зазначається у звіті, у країни Азії відправили понад 7 млн тонн, причому найбільше — до Китаю.

Тіньовий флот газовозів і нафтових танкерів є одним із ключових інструментів, які РФ використовує для обходу санкцій. Судна часто відключають системи відстеження, змінюють прапори та використовують різні схеми перевалки вантажів у морі, щоб приховати походження вантажу. Як повідомляло агентство Reuters, у вересні 2024 року танкер із вантажем з "Арктик СПГ 2" вже пройшов Північним морським шляхом до російського Далекого Сходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в ЄС підтвердили, що Росія може отримати нові санкції не тільки від США. Європа готова "вдарити" з другого боку.