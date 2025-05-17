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Найогидніше зараз, мабуть, політикам рівня Макрона і Стармера - Юрій Богданов

Автор
Юрій Богданов
Дата публікації
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Автор
Кір Стармер, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Дональд Трамп Новина оновлена 17 травня 2025, 12:34
Кір Стармер, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Дональд Трамп. Фото Колаж "Телеграф"

Аналітик та публіцист Юрій Богданов про труднощі, з якими стикаються європейські лідери через непередбачуванність Трампа:

Найогидніше зараз, мабуть, політикам рівня Макрона і Стармера.

Ти 20-30 років у справі. Ти блискучий майстер нормальних перемовин і політичних комбінацій.

Одна гра Макрона з достроковими парламентськими виборами — це в підручник політичної майстерності, бо він буквально кількома комбінаціями врятував Францію від ультраправої диктатури.

І тут ти вимушений на піку карʼєри мати справу з **бнутим хворим дідом на чолі ще вчора головного союзника, аби примусити його до хоча б якоїсь міри притомності.

Джерело: Telegram-канал Юрія Богданова

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Теги:
#Дональд Трамп #Еммануель Макрон #Юрій Богданов #Кір Стармер