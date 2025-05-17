Найогидніше зараз, мабуть, політикам рівня Макрона і Стармера - Юрій Богданов
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Аналітик та публіцист Юрій Богданов про труднощі, з якими стикаються європейські лідери через непередбачуванність Трампа:
Найогидніше зараз, мабуть, політикам рівня Макрона і Стармера.
Ти 20-30 років у справі. Ти блискучий майстер нормальних перемовин і політичних комбінацій.
Одна гра Макрона з достроковими парламентськими виборами — це в підручник політичної майстерності, бо він буквально кількома комбінаціями врятував Францію від ультраправої диктатури.
І тут ти вимушений на піку карʼєри мати справу з **бнутим хворим дідом на чолі ще вчора головного союзника, аби примусити його до хоча б якоїсь міри притомності.
Джерело: Telegram-канал Юрія Богданова
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