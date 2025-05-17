Європа зневірена: в ЄС не вірять у покарання для Путіна від Трампа, пише Bloomberg

Обурення досягло критичного рівня, коли публічною реакцією Трампа на зрив переговорів у Стамбулі стало озвучене бажання зателефонувати Путіну

Після провалу переговорів у Стамбулі європейські чиновники та лідери вкрай скептично ставляться до думки, що президент США Дональд Трамп коли-небудь наважиться ввести проти Росії нові санкції. Складається враження, що американський лідер готовий пробачити Кремлю будь-які витівки, якими російський режим намагається торпедувати мирні переговори.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела серед єврочиновників. Після того, що сталося у Стамбулі та було фактично "російським дипломатичним цирком": європейські лідери висловили Трампу своє розчарування та обурення. Проте все ще незрозуміло, чи вдалося їм змусити Трампа вдатися до жорсткішого підходу до Росії та Путіна.

Ще тиждень тому, зазначає агентство, Європа та США разом виставили ультиматум росіянам: або безумовне 30-денне перемир'я, або нові масштабні санкції. Проте неприємною несподіванкою для європейських лідерів стала реакція Трампа на російські спроби вислизнути з капкана: спочатку Кремль почав вимагати переговорів у Стамбулі замість прийняття умов щодо припинення вогню, а потім взагалі демонстративно зірвав переговори, про які сам і просив. Трамп відреагував на це кремлівське шапіто дуже поблажливо.

Публічно європейські країни дотримуються позиції про посилення санкцій у випадку, якщо Кремль не піде на перемир'я. Проте у приватних розмовах лунає дедалі більше розчарованих та обурених фраз про те, що Трамп просто ухиляється від жорстких дій проти Росії. Дуже мало європейців досі вважає, що Трамп виконає свою погрозу та запровадить санкції, розроблені сенатором Ліндсі Гремом – хоча американські чиновники в Туреччині підтвердили готовність зробити це, як тільки буде зрозумілий результат Стамбулу. Скептиків значно більше: американці під час розмов із європейськими колегами дали зрозуміти, що адміністрація США в цьому плані нічого не вирішує – приймати рішення щодо нових санкцій буде виключно особисто Трамп.

Обурення досягло критичного рівня, коли публічною реакцією Трампа на зрив переговорів у Стамбулі стало озвучене бажання зателефонувати Путіну і навіть зустрітися з ним. Це остаточно збентежило та розчарувало європейців, резюмує видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп вважає, що прямий діалог між ним і президентом Росії Володимиром Путіним є необхідною умовою для зрушення мирного процесу. На його думку, делегації не здатні досягти реального прориву без участі глав держав.

Зі свого боку, європейські лідери дуже незадоволені тим, що переговори між делегаціями України та Росії у Стамбулі закінчились без суттєвих результатів. За дві години сторони не змогли домовитись про жодні кроки до миру. Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші впливові західні політики дуже різко розкритикували Росію та Путіна через зрив переговорів.