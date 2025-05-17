"Мало закінчитися за тиждень": Трамп знайшов причину провалу наступу росіян Київ, образив ЗСУ та похвалив російську армію

На думку Трампа, причиною зриву наступу росіян на Київ є не героїчний спротив України, а багнюка

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, на його думку, нібито повністю залучена до мирного процесу щодо врегулювання війни в Україні. Він відкинув припущення про те, що відсутність російського правителя у Туреччині свідчить про зворотне, а також знайшов дивну причину того, що росіянам не вдалося взяти Київ на початку війни, таким чином образивши Збройні сили України – та ще й розхвалив російську армію.

Про це повідомляє CNN із посиланням на брифінг Трампа, де він вперше прокоментував результати переговорів України та Росії у Стамбулі. Американський президент зробив низку скандальних заяв, знову розкритикувавши президента України Володимира Зеленського та заявивши, що війна в Україні "мала закінчитися за тиждень".

"Що ж, він за столом переговорів. Він хотів цю зустріч. Я просто не думав, що без мене може бути зустріч, тому що я не думаю, що угода без мене вийде, багато ненависті з кожного боку. У мене дуже хороші стосунки, і я думаю, ми досягнемо угоди, ми повинні зустрітися", – сказав він, коментуючи можливість ввести проти Росії нові санкції.

Окрім того, Трамп заявив, що Путін не взяв Київ "через п'ять годин", тому що "застряг у багнюці зі своїми танками". Тобто, на думку Трампа, причиною краху путінського наступу на Київ та путінських планів окупувати Україну став не героїзм українських військових та цивільних, а всього лише природа. А війна могла б закінчитися за тиждень, якби Україна не вчинила шалений супротив окупантам.

"Я думаю, Путін втомився від усього цього. Він має не дуже гарний вигляд, хоч і хоче виглядати інакше. Не забувайте, це мало закінчитися за тиждень. І якби він не застряг у багнюці зі своїми танками, він був би в Києві через п'ять годин", – заявив він.

Також Трамп знову обрушився із критикою на Зеленського. Зокрема, він знову вдався до своєї маячні про "немає козирів" та що ще гірше – почав навіть робити компліменти російській окупаційній армії, називаючи її "хороброю та добре озброєною".

"Я думаю, Зеленський найкращий бізнесмен у світі, куди кращий за мене. Він приходить до Вашингтона, йде з десятками мільйонів доларів щоразу… Дивіться, у мене була справді жорстка розмова з Зеленським, бо мені не сподобалося, що він сказав. Він не зробив цю справу легше. І я завжди казав, що у нього немає козирів. Він має справу з величезною армією, і з тим, хто хоробрий та має чудове озброєння", – заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп вважає, що прямий діалог між ним і президентом Росії Володимиром Путіним є необхідною умовою для зрушення мирного процесу. На його думку, делегації не здатні досягти реального прориву без участі глав держав.

Зі свого боку, європейські лідери дуже незадоволені тим, що переговори між делегаціями України та Росії у Стамбулі закінчились без суттєвих результатів. За дві години сторони не змогли домовитись про жодні кроки до миру. Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші впливові західні політики дуже різко розкритикували Росію та Путіна через зрив переговорів. А заяви Трампа взагалі викликали у європейців сильне обурення – там вважають, що Трамп пробачить Кремлю що завгодно.