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Отвратительнее всего сейчас, пожалуй, политикам уровня Макрона и Стармера - Юрий Богданов

Автор
Юрий Богданов
Дата публикации
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Автор
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп Новость обновлена 17 мая 2025, 12:34
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Фото Коллаж "Телеграф"

Аналитик и публицист Юрий Богданов о трудностях, с которыми сталкиваются европейские лидеры из-за непредсказуемости Трампа:

Отвратительнее всего сейчас, пожалуй, политикам уровня Макрона и Стармера.

Ты 20-30 лет в деле. Ты блестящий мастер нормальных переговоров и политических комбинаций.

Одна игра Макрона с досрочными парламентскими выборами — это учебник политического мастерства, потому что он буквально несколькими комбинациями спас Францию от ультраправой диктатуры.

И тут ты вынужден на пике карьеры иметь дело с **нутым больным дедом во главе еще вчера главного союзника, чтобы принудить его хотя бы к какой-то мере вменяемости.

Источник: Telegram-канал Юрия Богданова

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Теги:
#Дональд Трамп #Эммануэль Макрон #Юрий Богданов #Кир Стармер