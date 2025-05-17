Отвратительнее всего сейчас, пожалуй, политикам уровня Макрона и Стармера - Юрий Богданов
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Аналитик и публицист Юрий Богданов о трудностях, с которыми сталкиваются европейские лидеры из-за непредсказуемости Трампа:
Отвратительнее всего сейчас, пожалуй, политикам уровня Макрона и Стармера.
Ты 20-30 лет в деле. Ты блестящий мастер нормальных переговоров и политических комбинаций.
Одна игра Макрона с досрочными парламентскими выборами — это учебник политического мастерства, потому что он буквально несколькими комбинациями спас Францию от ультраправой диктатуры.
И тут ты вынужден на пике карьеры иметь дело с **нутым больным дедом во главе еще вчера главного союзника, чтобы принудить его хотя бы к какой-то мере вменяемости.
Источник: Telegram-канал Юрия Богданова
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