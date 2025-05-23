Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що у Росії наразі немає потенціалу для створення "буферної зони"

"Буферна зона"? Глибиною 20 км?

Просто кілька цифр.

Протяжність контрольованого кордону України і Росії по Чернігівській, Сумській і Харківській областях, на сьогоднішній день, близько 860 км. Якщо на протяжності 860 км формувати "буферну" глибиною 20 км, то це територія площею понад 17 000 км².

Нагадаю, що за весь 2024 рік РОВ змогли захопити трохи більше ніж 3 200 км² території України. За неповне, без одного тижня, перше півріччя 2025 року вони захопили 1 015 км².

Питання, скільки років піде у РОВ на формування цієї "буферної зони", з урахуванням не тільки цих цифр, а й наступального потенціалу росіян, що знижується, і зосередження ресурсу на інших напрямках. І це з урахуванням того, що в травні 2024 року вони розпочали наступ на півночі Харківщини і вже рік як не можуть розширити зону контролю на двох апендиксах, у районі Вовчанська і Глибокого.

Так, вони продовжуватимуть тероризувати Суми, Харків і прикордонні міста та села ударами дронів, артилерії та ракетами. Так, вони намагатимуться заходити на територію України в цих областях і закріплюватися в прикордонній зоні, проводити диверсії та рейди. Але потенціалу реалізувати озвучені плани, не кажучи вже про захоплення Сумської області та Сум, у них просто зараз немає.

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.