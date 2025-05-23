Російський генерал назвав нову мету "СВО" та 6 областей України, де РФ хоче створити "буферну зону"

Соболєв також назвав історичних діячів Київської Русі "росіянами", обґрунтовуючи цим ідею об’єднання з Україною

Генерал-лейтенант, депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв заявив, що вздовж частини українських областей потрібно створити "буферну зону". Також він озвучив ідею об’єднання Росії, Білорусі та України в одну державу.

В інтерв’ю російським ЗМІ політик зазначив, що така зона має охопити частини Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. За його словами, це "має убезпечити" територію Росії від ударів далекобійною західною зброєю, зокрема системами HIMARS.

Мапа України

Соболєв також припустив, що створення "буферної зони" може вплинути на ставлення місцевого населення: мовляв, окремі жителі можуть схилитися до "приєднання до Росії", адже, на його переконання, "жити під українською владою — це тиранія". Подібні заяви є частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на виправдання агресії проти України через апеляцію до нібито історичної справедливості.

У цьому ж контексті депутат наголосив на важливості розширення військово-патріотичного виховання — не лише серед молоді, а й старших поколінь. Він стверджує, що саме молодь сьогодні нібито "демонструє вищий рівень патріотизму" порівняно з тими, хто "довго перебував під впливом Заходу".

Окремо Соболєв озвучив ідею створення "єдиної держави" за участю Росії, Білорусі та України. Він назвав це "повним досягненням цілей так званої "СВО" та кроком до "відновлення російського світу в його природних кордонах". У своїх аргументах він апелював до постатей князя Володимира, Ярослава Мудрого та Юрія Долгорукого, називаючи їх "росіянами", та заявив, що реалізація цих ідей можлива лише за умови наявності потужної, добре підготовленої армії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 22 травня президент Росії Володимир Путін оголосив про намір створити так звану "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною. За його словами, російські військові вже працюють над реалізацією цього плану.