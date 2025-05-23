Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что у России пока нет потенциала для создания "буферной зоны"

"Буферная зона"? Глубиной 20 км?

Протяжённость контролируемой границы Украины и россии по Черниговской, Сумской и Харьковской областям, на сегодняшний день, около 860 км.

Если на протяжённости 860 км формировать "буферную" глубиной 20 км, то это территория площадью более 17 000 км²

Напомню, что за весь 2024 год РОВ смогли захватить немногим более 3 200 км² территории Украины. За неполное, без одной недели, первое полугодие 2025 они захватили 1 015 км².

Вопрос, сколько лет уйдёт у РОВ на формирование этой "буферной зоны", с учётом не только этих цифр, но и снижающегося наступательного потенциала россиян и сосредоточения ресурса на других направлениях. И это с учётом того, что в мае 2024 они начали наступление на севере Харьковщины и уже год как не могут расширить зону контроля на двух аппендиксах, в районе Волчанска и Глубокого.

Да, они будут продолжать терроризировать Сумы, Харьков и приграничные города и сёла ударами дронов, артиллерии и ракетами. Да, они будут пытаться заходить на территорию Украины в этих областях и закрепляться в приграничной зоне, проводить диверсии и рейды. Но потенциала реализовать озвученные планы, не говоря уже о захвате Сумской области и Сум, у них попросту сейчас нет.

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.