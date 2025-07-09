Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів: зацікавленість Китаю в "Нептуні" — свідчення його бойової цінності

Щодо китайських шпигунів, які збирали інформацію про ракету РК-360МЦ "Нептун".

Китай уже давно не відстала країна і володіє досить потужним і в певному сенсі, новаторським військово-промисловим комплексом. Це не 1950-ті, 1960-ті роки, коли КНР залежала від поставок продукції з СРСР і вкрадених у СРСР технологій. Але, тим не менш, Пекін зацікавився українською ракетою РК-360МЦ "Нептун".

Витрачати час і ресурси на те, що не становить інтересу, китайська розвідка не стала б, а це значить, що ракета їх зацікавила і це не дивно.

РК-360МЦ "Нептун" показав свої можливості в ніч з 13 на 14 квітня 2022 року, потопивши ракетний крейсер "Москва".

23 серпня 2023 року ракета РК-360МЦ "Нептун" вперше знищила російський комплекс ЗРС С-400 на мисі Тарханкут. За ідеєю, С-400 мав перехопити ракету, але, щось у нього пішло не за планом…

26 березня 2024 року комплексним ударом ракетами РК-360МЦ "Нептун" було серйозно пошкоджено одразу чотири кораблі, БДК "Азов" і "Ямал", розвідувальний корабель "Іван Хурс" і захоплений в України БДК "Костянтин Ольшанський".

А тому, бойового досвіду у РК-360МЦ "Нептун" достатньо, як, судячи з усього, і вдосконалень самої ракети, причому настільки цікавих, що цим зацікавилися китайці.

Хороша ракета!

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.