Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал: заинтересованность Китая в "Нептуне" — свидетельство его боевой ценности

Что касается китайских шпионов, собиравших информацию о ракете РК-360МЦ "Нептун".

Китай уже давно не отстала и обладает достаточно мощным и в определенном смысле новаторским военно-промышленным комплексом. Это не 1950-е, 1960-е годы, когда КНР зависела от поставок продукции из СССР и украденных в СССР технологий. Но, тем не менее, Пекин заинтересовался украинской ракетой РК-360МЦ "Нептун".

Тратить время и ресурсы на то, что не представляет интереса, китайская разведка не стала бы, а это значит, что ракета их заинтересовала и это не удивительно.

ЖК-360МЦ "Нептун" показал свои возможности в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года, потопив ракетный крейсер "Москва".

23 августа 2023 года ракета РК-360МЦ "Нептун" впервые уничтожила российский комплекс ЗРС С-400 на мысе Тарханкут.

26 марта 2024 года комплексным ударом ракетами РК-360МЦ "Нептун" были серьезно повреждены сразу четыре корабля, БДК "Азов" и "Ямал", разведывательный корабль "Иван Хурс" и захваченный в Украине БДК "Константин Ольшанский".

А потому, боевого опыта у РК-360МЦ "Нептун" достаточно, как, судя по всему, и усовершенствований самой ракеты, причем настолько интересных, что этим заинтересовались китайцы.

Хорошая ракета!

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.