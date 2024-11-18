В Україні масштабували серійне виробництво ракет "Нептун": що про них відомо

Крім того, за словами глави Міноборони, збільшилася їхня далекобійність

В Україні наростили серійне виробництво крилатих ракет "Нептун", які знищили російський флагманський крейсер "Москва".

Також вони отримали можливість бити на більші відстані. Про це Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив у Facebook.

"Вже виготовлено перші 100 ракет цього року. Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях", — йдеться у публікації.

Також глава Міноборони нагадав про легендарну ліквідацію російського флагманського крейсера "Москва" саме за допомогою цих ракет.

"13 квітня 2022 року ракетний комплекс "Нептун" знищив флагман Чорноморського флоту Росії — крейсер "Москва". Це стало історичним моментом і продемонструвало силу нашого національного ракетного озброєння", — написав він.

Що відомо про ракети "Нептун"

Що стосується технічних характеристик, то ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і має калібр 420 мм, а її далекобійність досягає 300 км. Має дозвукову швидкість (900 км/год) та здійснює політ на надмалих висотах (кілька метрів над рівнем моря), а також може маневрувати під час польоту. Маса бойової частини ракети становить 150 кг, а вага із прискорювачем – 870 кг.

Ракету можна використовувати з трьох платформ: корабельного, наземного та повітряного базування. У 2019 році виготовлено наземний комплекс – РК-360МЦ, до складу якого входять декілька машин: командний пункт, пускова установка, транспортно-зарядна машина. Як корабельну платформу для ракет спочатку розглядали катери типу "Лань", але з 2018 року стали використовувати катери типу "Веспа".

Р-360 "Нептун" розроблено у київському конструкторському бюро "Промінь" у 2010-2020 роках. У 2023 році створено варіант для ударів по наземних цілях.

У 2020 році береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" із ракетою Р-360 прийнято на озброєння Збройних сил України.

Окрім згаданого вище знищення крейсера "Москва", за однією з версій, у серпні 2023 року ракета вперше була застосована для удару по наземній цілі для ураження комплексу С-400 на півострові Тарханкут в окупованому Криму.

Також військові аналітики вважають, що ракети "Нептун" могли бути використані для ураження складів росіян із боєприпасами у селі Глибоке під Маріуполем у вересні поточного року, а також неодноразово прилітали до порту "Кавказ".