Політолог Віктор Небоженко розповів про справжні причини зустрічі Трампа і Путіна

Гучна зустріч на Алясці президентів США і Росії – це чергова нав'язлива спроба Трампа відірвати Росію від Китаю, а не зупинити війну Росії проти України. Трампу вдалося надовго і глибоко розірвати відносини Росії з Європою.

А ось з Китаєм так не вийшло. Річ у тому, що за роки війни путінської Росії проти України Кремль несподівано глибоко став залежним від Пекіна. Несподівано для себе Путін сам не потягнув війну проти України і довелося звертатися за допомогою до Китаю, Ірану, Південної Кореї. Чим довше тривала війна, тим глибше путінська Росія занурювалася в залежність від Китаю. Зараз у Москви практично немає шансів вирватися з-під опіки Пекіна.

Путін запізнився "продати" Україну в обмін на дистанціювання Кремля від Пекіна. Тому головним героєм цієї гучної, порожньої зустрічі Трампа і Путіна буде Китай, а не США, Росія чи Україна, бо він дасть Кремлю можливість стати "ядерною парасолькою" Пекіна в разі конфлікту США і Китаю.

Саміт США і Росії на Алясці – це чергова спроба Трампа і Путіна вигідно для себе зупинити війну в Україні, шантажуючи Україну і без урахування інтересів Європи і Китаю, закінчиться провалом.

Джерело: допис Небоженка у Facebook.