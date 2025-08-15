Перекладач не потрібен? Ексрадник попередив Трампа про хитрість Путіна на переговорах

Путін матиме удвічі більше часу на відповіді

У ході запланованої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі на Алясці російський диктатор матиме суттєву перевагу над американським лідером, оскільки знає англійську мову на досить високому рівні. Але при цьому він не відмовиться від послуг перекладача.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів радник президента США з національної безпеки (2018-2019) Джон Болтон. Він пояснив, для чого це господарю Кремля.

За його словами, Білий дім підтвердив, що спілкування Трампа з Путіним почнеться віч-на-віч лише з перекладачами, а потім буде ширша зустріч.

— Але двостороння зустріч, думаю, триватиме довго. Коли ми зустрічалися 2018 року в Гельсінкі, після цього був обід із двома делегаціями — лідерами та чотирма-п’ятьма людьми з кожного боку. Він почався дуже пізно, бо спілкування один на один тривало надто довго, — пояснює ексрадник президента США.

Він наголосив, що не можна недооцінювати той факт, що Путін володіє англійською.

— На зустрічах зі мною він виправляв російського перекладача, який неправильно передавав його слова. А коли знаєш іншу мову, як Путін, ти чуєш сказане двічі. Він спершу чує, що каже Трамп, а потім — що перекладає інтерпретатор. Він може порівняти обидва варіанти, мати більше часу, щоб сформулювати відповідь, — каже експерт.

Він зауважив, що хоча Трамп не розуміє російської і має менше часу, — все одно зазвичай одразу говорить те, що першим спадає на думку.

— А Путін знає, як це робиться. Я бачив це на багатьох зустрічах із ним, починаючи з першої в жовтні 2001 року, невдовзі після атаки 11 вересня, — додав Джон Болтон.

