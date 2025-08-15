Политолог Виктор Небоженко рассказал о настоящих причинах встречи Трампа и Путина

Громкая встреча на Аляске президентов США и России – это очередная навязчивая попытка Трампа оторвать Россию от Китая, а не остановить войну России против Украины. Трампу удалось надолго и глубоко разорвать отношения России с Европой.

А вот с Китаем так не вышло. Дело в том, что за годы войны путинской России против Украины Кремль неожиданно глубоко стал зависим от Пекина. Неожиданно для себя Путин сам не потянул войну против Украины и пришлось обращаться за помощью в Китай, Иран, Южную Корею. Чем дольше шла война, тем глубже путинская Россия погружалась в зависимость от Китая. Сейчас у Москвы практически нет шансов вырваться из-под опеки Пекина.

Путин опоздал "продать" Украину в обмен на дистанцирование Кремля от Пекина. Поэтому главным героем этой громкой, пустой встречи Трампа и Путина будет Китай, а не США, Россия или Украина, потому что он позволит Кремлю стать "ядерным зонтиком" Пекина в случае конфликта США и Китая.

Саммит США и России на Аляске – это очередная попытка Трампа и Путина выгодно для себя остановить войну в Украине, шантажируя Украину и без учета интересов Европы и Китая, закончится провалом.

Источник: пост Небоженко в Facebook.