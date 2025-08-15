Нема профі та координації. Болтон назвав серйозну проблему Трампа перед зустріччю з Путіним

Рада нацбезпеки США вже не та, що була за часів Кіссінджера

Напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі на Алясці американський лідер мав би провести "домашню роботу", щоб протистояти маніпулюванню історичними фактами з боку російського диктатора. Однак тут є одна серйозна проблема.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів радник президента США з національної безпеки (2018-2019) Джон Болтон.

За його словами, одна з проблем у Вашингтоні сьогодні полягає в тому, що структура Ради національної безпеки значною мірою була демонтована.

— І вперше з часів, коли Генрі Кіссінджер одночасно обіймав посади радника з нацбезпеки та держсекретаря, те саме робить Марко Рубіо. Кількість професіоналів, які працюють у Раді національної безпеки, скоротилася до невеликої частини від звичного рівня, — каже ексрадник президента США.

Він висловив сумнів у тому, що є значна координація того, якою має бути позиція США.

— Трамп рідко читає підготовчі матеріали взагалі. Імовірно, вони обговорять це в літаку дорогою до Анкоріджа у [п’ятницю, 15 серпня] вранці, — припустив Джон Болтон.

