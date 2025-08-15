Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігор Тишкевич розповів, що дзвінок Трампа Лукашенку міг бути пов’язаний зі стратегією США, білоруським напрямком, російським шантажем та газовими інтересами

Дзвінок Трампа Лукашенку. Деталі та вплив.

Трамп раптово зателефонував Лукашенку, подякував за 16 звільнених політв'язнів і поговорив про двосторонні відносини, а також про переговори з Путіним у найближчі години. Лукашенко запросив американського президента до Мінська, і той (якщо вірити білоруській стороні) прийняв запрошення. Принаймні написав: "I look forward to meeting President Lukashenko in the future".

Виникає питання: навіщо він це зробив?

Я бачу чотири основні фактори, які зумовили цей дзвінок.

1. Умовно "стратегічний" — протистояння з КНР. Китай зміцнює свій вплив у Республіці Білорусь. Більш того, саме Пекін розглядається як реальна альтернатива російському впливу. Фактично, в Білорусі може повторитися кейс Узбекистану. До речі, новий посол Піднебесної — якраз представник команди, яка діставала Узбекистан "з кишені Путіна". Для США форпост Китаю в Східній Європі — небезпечний прецедент. Але тактика тиску тут вже безглузда. Сполучені Штати мають, якщо два варіанти стримування Китаю в третіх країнах. Якщо США мають домінуючий вплив, то з місцевим керівництвом розмовляє "злий дядечко Сем", який наполегливо рекомендує не допускати китайської присутності. А якщо присутність вже є, то з'являється "добрий дядечко Сем", який пропонує альтернативи.

Цей напрямок важливий для Трампа і він пояснює контакти американських політиків з Лукашенком з осені 2024 року, але не пояснює дзвінка саме зараз.

2. Власне білоруський напрямок. Або визначення місця Білорусі після закінчення війни в Україні. І для США, і для КНР важливо, щоб РФ не отримала можливість підтвердити свої амбіції на статус глобальної супердержави — третього полюса нового світового порядку. Але при цьому збереглася як сильна регіональна держава. Варіант "заплатити Путіну Білоруссю" за якісь послуги або поступки, при такому підході не дуже виправданий. Про це відкрито писали ряд аналітиків у США (близьких до республіканців). Відповідно є сенс (на їхню думку) обережно розширити поле маневру для офіційного Мінська і спробувати зменшити вплив РФ. При цьому питання "демократії" не ставляться на перше місце. Такий підхід США використовували з Азербайджаном, країнами Центральної Азії. Можливо, вирішили спробувати і в Білорусі.

Це теж пояснює історію контактів, але не пояснює причину дзвінка саме сьогодні. Точніше, частково пояснює — дати сигнал, що в разі домовленостей по Україні трек на розмову зберігається.

3. Білорусько-російська комунікація і шантаж. Останні півтора року Путін часто використовує Лукашенка для артикуляції потрібних посилів. Це може бути як погроза, так і пропозиція. Лукашенко озвучив — росіяни подивилися на реакцію. І дійсно було кілька моментів, коли після озвучених тез відбувався контакт з Мінськом, а потім з Москвою. У такому випадку питання, найімовірніше, стосувалося військової сфери, ймовірності розміщення російської зброї, позиціонування Білорусі в майбутньому.

Це може пояснити факт дзвінка. Але не пояснює, чому саме зараз.

4. І, нарешті, пункт 4 — бізнес на політиці. Нагадаю, що одним із треків Дмитрієва була пропозиція для США розпочати спільну торгівлю газом з країнами Європи. Створивши якийсь аналог "Росукренерго" — наприклад "Росам Енерго". Суть — розблокувати поставки газу по трубопроводах. Для цього необхідне заморожування війни в Україні. Якщо через українську ГТС — то точно. Якщо через Північні потоки — бажано. Але є один актив, який не під санкціями. Газопровід Ямал-Європа. Прокачування газу по якому зупинив сам Газпром у 2019 році в період "тиску на Лукашенка" з боку Москви. Труба повністю у власності російського монополіста. І створити на базі цієї транзитної потужності СП — не проблема. Що дає можливість прокачування 33 млрд кубів газу європейським покупцям.

Ця тема цілком могла стати причиною дзвінка саме сьогодні. Адже, якщо домовляються, Лукашенко теж повинен діяти швидко, щоб не створювати проблем для бізнесу. Маючи свій маленький політичний і економічний гешефт.

Але є ще один, досить спірний момент. Зустріч Путіна і Зеленського. Трамп, з огляду на 4 перераховані вище фактори, може погодитися на пропозицію Путіна провести таку зустріч у Мінську. І це теж пояснює такий дзвінок.

В іншому, дзвінок Трампа легітимізує Лукашенка. Принаймні частково. І створює проблему для опозиційних центрів у сусідніх державах. Але не виводить ПапуКолі з-під санкцій тут і зараз.

Джерело: Facebook-сторінка Ігоря Тишкевича.