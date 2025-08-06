Загроза зростає? Українцям розповіли, чи є натяки на можливий наступ з Біларусі

На вересень цього року в Білорусі заплановані масштабні спільні навчання "Захід-2025", де будуть російські та білоруські війська

Загроза нового вторгнення з боку союзної російському режиму Білорусі є завжди. А з наближенням так званих "військових навчань" на білоруській території, які проводяться за участі військ російського режиму, ця загроза буде зростати.

Про це сказав спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Національного телемарафону. За його словами, Україна з 2022 року ані на день не спускає очей з білоруського кордону. З іншого боку, наразі на цьому напрямку не спостерігається якихось змін.

"Водночас, станом на зараз якихось змін безпосередньо на напрямку нашого кордону в білоруському прикордонні не фіксується. Як і раніше, Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх підрозділів. Це невелика кількість, і це відбувається ще з 2022 року", – сказав Демченко.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року в Білорусі заплановані масштабні спільні навчання "Захід-2025" за участю російських і білоруських військових. Підготовка до них розпочалася ще в жовтні 2024 року, а активна фаза запланована на середину вересня. Так, нещодавно на вулицях білоруського міста Гомель в південно-західній частині Білорусі помітили броньовану техніку, ймовірно, російського походження. Частина була обладнана саморобними протидронними дугами, а також мала на собі тактичні символи червоного кольору.

У червні президент України Володимир Зеленський оцінив ризики загрози наступу звідти на Житомирську, Волинську, Чернігівську області під виглядом навчань. Він припустив, що Білорусь навпаки, буде намагатися перенести навчання якомога далі від кордонів, щоб не спровокувати Україну на удар у відповідь.

Голова Житомирської ОВА, полковник Служби безпеки України Віталій Бунечко в інтерв'ю "Телеграфу" розповів, що влада Житомирської області врахувала всі помилки, допущені на початку повномасштабного російського вторгнення через Білорусь. Було суттєво посилено захист державного кордону, і там постійно перебувають військові підрозділи, які продовжують нарощування оборонних рубежів. Тому якщо Білорусь спробує напасти, це буде для неї пекельна пастка.