Український політолог і блогер проаналізував зустріч Путіна і Лукашенка

Бобік у гостях у Барбоса

Лукашенко сьогодні приїхав до Путіна. Я розумію, що тут само собою напрошується порівняння з представниками пташиного племені, але перше враження від їхнього брифінгу на лавочці під кущем було зі старим мультиком. Бобік у гостях у Барбоса. Нічого не можу вдіяти, при всій повазі до наших чотириногих братів. Схожі. Бобік, тобто картопляний фюрер, приїхав з подарунком. Оскільки грошей у нього немає, а вдруге дарувати Путіну трактор якось нерозумно, Пюрер вирішив подарувати мілітаризм. Так би мовити, підтримати співучасника у війні проти України.

Лукавий розповів, що створює нову бригаду спецназу. У Гомельській області. Особливо підкреслив – "На кордоні з Україною". Зрозуміло, що бункерному щуру підтримка у війні дуже потрібна. Тому що своїми силами він точно не витягне, як би не надував щоки. Тому й вербують найманців по всьому світу і у КНДР постійно просять поповнення. Лукавий, звичайно, відкривати другий фронт дуже не хоче. Але нова бригада на кордоні звичайно змусить і нас постійно тримати там якісь сили. Ну а бункерний щур не втрачає надії все-таки вмовити Лукашенка спробувати зайти через кордон, погрожуючи Києву. Помста за Курськ і примус нас розтягувати сили – Москві б це дуже допомогло.

Якщо полізе – зустрінемо. Без деталей, але до такого розвитку подій ми давно готувалися. А спецназ – дуже гарне слово для обкладинки дешевої книги або назви фільму. Потішить інфантильний мілітаризм тих, хто далекий від реальної війни. А на практиці боєздатність підрозділу в першу чергу визначається одним головним фактором. Бойовим досвідом особового складу. У нас ветеранів вистачає в кожній бригаді. А лукашенківський спецназ, який не воював, – діти

Будь-яка наша піхотна бригада, яка воювала, розбереться швидко і без жалю. Лукавий це прекрасно розуміє. І боїться, що після такого варіанту "Курська операція" пройде вже на його території. Тож буде створювати бригаду, надувати щоки і виляти хвостиком перед своїм Барбосом. Але не полізе за жодних обставин. Страшно. Хіба що Москва і Пекін зовсім вже викрутять ніжні сиві дзвіночки. Ми цього не виключаємо і готові…

Джерело — допис Кирила Сазонова у Фейсбук.