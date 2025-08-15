Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич рассказал, что звонок Трампа Лукашенко мог быть связан со стратегией США, белорусским направлением, российским шантажом и газовыми интересами

Звонок Трампа Лукашенко. Детали и влияние.

Трамп внезапно позвонил Лукашенко, поблагодарил за 16 освобождённых политзаключённых и поговорил о двухсторонних отношениях, а так же о переговорах с Путиным в ближайшие часы. Лукашенко пригласил американского президента в Минск и тот (если верить беларуской стороне) принял приглашение. По крайней мере написал "I look forward to meeting President Lukashenko in the future."

Возникает вопрос: зачем он это сделал?

Я вижу четыре основные фактора, которые обусловили данный звонок.

1. Условно "стратегический" — противостояние с КНР. Китай укрепляет своё влияние в Республике Беларусь. Более того, именно Пекин рассматривается как реальная альтернатива российскому влиянию. Фактически, в Беларуси может повториться кейс Узбекистана. Кстати, новый посол Поднебесной — как раз представитель команды, которая доставала Узбекистан "из кармана Путина". Для США форпост Китая в Восточной Европе — опасный прецедент. Но тактика давления тут уже бессмысленна. Соединённые Штаты имеют, если два варианта сдерживания Китая в третьих странах. Если США имеют доминирующее влияние, то с местным руководством говорит "злой дядюшка Сэм", который настойчиво рекомендует не допускать китайского присутствия. А если присутствие уже есть, то появляется "добрый дядюшка Сэм", котрый предлагает альтергнативы.

Это направление важно для Трампа и оно объясняет контакты американских политиков с Лукашенко с осени 2024, но не объясняет звонка именно теперь.

2. Собственно беларуское направление. Или определение места Беларуси после окончания войны в Украине. И для США и для КНР важно, чтобы РФ не получила возможность подтвердить свои амбиции на статус глобальной супердержавы — третьего полюса нового миропорядка. Но при этом сохранилась как сильная региональная держава. Вариант "заплатить Путину Беларусью" за некие услуги или уступки, при таком подходе не слишком оправдан. Об этом открыто писали ряд аналитиков в США (близких к республиканцам). Соответственно есть смысл (по их мнению) осторожно расширить поле манёвра для официального Минска и попытаться уменьшить влияние РФ. При этом вопросы "демократии" не ставятся во главу угла. Такой подход США использовали с Азербайджаном, странами Центральной Азии. Возможно, решили попробовать и в Беларуси.

Это тоже объясняет историю контактов, но не объясняет причину звонка именно сегодня. Точнее, частично объясняет — дать сигнал, что в случае договорённостей по Украине трек на разговор сохраняется.

3. Беларуско-российская коммуникация и шантаж. Последние полтора года Путин часто использует Лукашенко для артикуляции нужных посылов. Это может быть как угроза так и предложение. Лукашенко озвучил — русские посмотрели на реакцию. И действительно было несколько моментов, когда после озвученных тезисов контакт происходил с Минском и потом с Москвой. В таком случае вопрос вероятнее всего касался военной сферы, вероятности размещения российского оружия, позиционирования Беларуси в будущем.

Это может объяснить факт звонка. Но не объясняет почему сейчас.

4. И, наконец пункт 4 — бизнес на политике. Напомню, что одним из треков Дмитриева было предложение для США начать совместную торговлю газом со странами Европы. Создав некий аналог "росукрэнерго" — например "росам Энерго". Суть — разблокировать поставки газа по трубопроводам. Для этого необходима заморозка войны в Украине. Если через украинскую ГТС — то точно. Если через Северные потоки — желательно. Но есть один актив, который не под санкциями. Газопровод Ямал-Европа. Прокачку газа по которому остановил сам газпром в 2019 году в период "давления на Лукашенко" со стороны Москвы. Труба полностью в собственности российского монополиста. И создать на базе этой транзитной мощности СП — не проблема. Что даёт возможность прокачки 33 млрд кубов газа европейским покупателям.

Вот эта тема вполне возможно могла стать причиной звонка именно сегодня. Ведь если договариваются, Лукашенко тоже должен действовать быстро не не создавать проблем для бизнеса. Имея свой маленький политический и экономический гешефт.

Но есть ещё один, достаточно спорный момент. Встреча Путина и Зеленского. Трамп, учитывая 4 перечисленных выше фактора, может согласиться на предложение Путина сделать такую встречу в Минске. И это тоже объясняет такой звонок.

В остальном, звонок Трампа легитимизирует Лукашенко. По крайней мере частично. И создаёт проблему для оппозиционных центров в соседних государствах. Но не выводит ПапуКоли из-под санкций тут и сейчас.

Источник: Facebook-страница Игоря Тишкевича.