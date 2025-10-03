Блогер та журналіст Станіслав Речинський про те, як затягнута війна Росії проти України запускає процес розпаду самої РФ та провокує внутрішні конфлікти, особливо на Кавказі.

Як правило, війни замислюються короткими. Перша світова планувалася "до Різдва", друга — "бліцкриг", Путін начебто планував перемогти Україну за тиждень.

Війна, що тривала, обіцяє безліч несподіваних "побочок" для учасників. Наприклад, епідемію "іспанки" для першої світової. До речі, японці її називали "японсько-німецькою війною", що комічно. Північні корейці, мабуть, називають нашу війну українсько-корейською.

Які "побочки" чекають на Росію? І тут варто перейти на інший масштаб та інше віддалення від предмета. Совок здох, коли почав війну в Афганістані. Це була абсолютно безглузда та помилкова дія. Свідченням того, що не лише старий мозок Брежнєва помер, а й усе політбюро загалом уже було збиранням могильних черв’яків. Вони думали, що відкривають нову епоху могутності, але насправді вже були могильниками у трупа. Коли Союз звалився, коли від нього відірвалися поневолені народи (але не всі) — усі думали, що це початок нової доби. Нової Росії, нової України, нової Білорусі тощо. Але ні, з погляду Історії — це був той самий процес розпаду Союзу. Закінчився кінець, але не початок. Або період інтеррегнуму, міжцарства. Інтеррегнум має своєю основною особливістю те, що ворота Ада відкриваються буквально. І з них лізуть нагору різноманітні виродки, монстри, які в періоди життя "царств" не мали б шансів на владу.

Путін — типовий виродок міжцарства. У системі, що устала, сірий і бездарний підполковник КДБ не мав би жодних шансів на владу. Перегляньте фотографії Путіна періоду Собчака — натуральне чмо. Так, були наполеонівські генерали, але вони воювали. Сіра міль не воювала ніколи. І лиходіювала на початку перебудови дрібним спиздингом та підлизуванням Собчаку. Згодом Путін, звісно, уявив себе Імператором Нової Імперії. Але проблема в тому, що він не імператор Нової імперії, він все ще один із могильників імперії здохлої. І, починаючи війну з Україною, він думав, що "збирає землі" нової імперії. Але насправді він запустив механізм розпаду шматка цієї старої імперії під назвою Російська Федерація.

Досить безглузда географічно конструкція — розтягнута до Далекого Сходу, але не має цілісності Римської імперії. Вже один цей давній епітет, що "Росія — країна поганих доріг" — знищує шанси на імперськість. Імперія – це завжди чудові дороги. Римські дороги існують до сьогодні, дороги Адольфа — теж. І ось зараз ця псевдоімперія, що раніше виглядала як дах намету, що провис під дощем, — зараз натягнулася до скрипу. Через ішемічно-пихкаючу економіку, через санкції, які перетворюють нафту на ослячу сечу. Через пізньоримський конфлікт жируючої Москви і бідніших провінцій. Через українські дрони та ракети, що креслять у небі менетекелфарес. І, головне, через неруських людей, які почуваються в Росії завжди людьми другого сорту, а зараз ще й виловлюваних як м’ясо для божевільних штурмів паркетних генералів.

Російський шовінізм — це крутіше південно-африканського расизму. Російський ідол Достоєвський у листах жодної нації не називав нормально. Дуже принизливо і лайливо. І зараз ситуація не краща. Тим більше, що процеси міграції неросійських (не лише з регіонів РФ) до центру посилилися багаторазово. Але основна точка напруги неросійського світу Росії – це Кавказ. Насамперед — Дагестан. Який страждає як від центральної влади, так і від клану зрадників-кадировців. І ненависть до росіян там має дуже давні традиції. Чечня чекає на смерть своєї ганьби і навряд чи залишиться спокійним регіоном. І майбутньому Кавказькому Союзу буде на кого спертися. Азербайджан та Туреччина не мають до плішивого ні сантименту, ні страху. Шевченко недаремно написав "Кавказ". Щось знав. І спорідненість наша з Кавказом відчувала.

Вже три з лишком роки Україна перемелює російську силову машину. І це не може не позначатися на Кавказі. І там йде невидима оку робота, яка рано чи пізно дасть плоди. Путін, розпочавши війну, прискорив процес розпаду РФ. А час меле повільно, але вірно

