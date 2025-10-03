Нова тактика Путіна: в The Economist пояснили, навіщо Кремлю провокації проти країн НАТО

Провокації РФ спрямовані проти країн, які надають Україні найбільше допомоги

Країни НАТО посилюють оборону в Європі на тлі російських провокацій. Проте є думка, що саме це було потрібно російському правителю Володимиру Путіну — оскільки посилення власної оборони відволікає країни Європи від надання допомоги Україні.

Що треба знати:

Альянс посилює присутність у Балтійському регіоні, зокрема укріплюючи острів Готланд

Росія, схоже, саме цього і хотіла: НАТО змушений витрачати ресурси, які могли б пустити на допомогу Україні

З іншого боку, це може бути тактикою з тиску на Європу, оскільки зусилля РФ в Україні дають дуже мізерні результати

Путіну достатньо залякати населення, а не політиків та генералів

Як пише видання The Economist, Швеція активно укріплює острів Готланд — ключову точку для контролю судноплавства на Балтиці. Там вже розміщено польських десантників, шведські системи протиповітряної оборони, повітряний простір над островом контролює авіація. Данія отримала допомогу від Великої Британії, Швеції, Німеччини та Франції — до країни відправили обладнання для боротьби з дронами. Паралельно ЄС почав створення "стіни дронів".

Проте, зазначає видання, це може бути тим, чого хотів би російський правитель Володимир Путін. Принаймні, таку версію озвучує російський ексдипломат Борис Бондарєв, який пішов у відставку на знак протесту проти початку повномасштабної війни проти України. На його думку, Кремль сподівається, що провокації частково відвернуть увагу НАТО від надання допомоги Україні.

"Чим більше європейці відчуватимуть загрозу для себе, тим більше ресурсів їм знадобиться для власного переозброєння, і тим менше ресурсів буде доступно для України. В результаті військовий потенціал Києва ослабне, і українцям буде все складніше підтримувати свою оборону", – пояснив Бондарєв.

Міністр оборони Румунії Лівіу-Іонут Мостеану, зі свого боку, вважає, що провокації — елемент стратегії залякування з боку Росії. Російські наступи в Україні не дали результатів.

"Кремль шукає нові способи діяти, тому що не може зробити навіть одного кроку вперед в Україні", — сказав міністр.

Його думку поділяє міністр оборони Естонії Ханно Певкур. За його словами, росіяни "не дуже добре" прогресують на полі бою. Тому Путін намагається чинити тиск на західні країни.

"Це, ймовірно, тому, що вони не дуже добре справляються на полі бою і їм потрібно чинити тиск на Європу та Захід колективно, щоб сказати: "Займайтеся своїми справами, займайтеся своєю протиповітряною обороною і не надавайте протиповітряну оборону Україні", — пояснив міністр.

Союзники України під тиском

Провокації РФ спрямовані проти країн, які надають Україні найбільше допомоги. Польща є головним логістичним хабом для надання допомоги Україні. А Данія започаткувала так звану "данську модель" — концепцію, згідно з якою озброєння для України виготовляється на європейські гроші.

Проблема західних країн полягає в тому, що Путіну не потрібно залякувати політиків, або генералів, додає видання. Він хоче налякати саме населення країн, щоб підірвати довіру до влади та змусити виборців негативно сприймати надання допомоги Києву та можливість зайняття ворожої позиції щодо РФ. Тому в тактичному плані на дії РФ потрібно жорстко відповідати. А в стратегічному — посилити тиск на Кремль, щоб відбити в нього змогу воювати та здійснювати такі провокації.

Зазначимо, як писав "Телеграф", союзники по НАТО не можуть вирішити, як їм реагувати на російські провокації та порушення повітряного простору західних країн. Ідеї союзників відкрито суперечать одна одній та вносять додатковий розкол в ситуації, коли російський правитель випробовує рішучість Альянсу.

Провокації РФ

Російський режим останнім часом влаштував низку провокацій проти країн НАТО. Зокрема в другій половині дня 19 вересня Кремль влаштував відразу дві провокації. Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії та Польщі. При цьому в Кремлі відкрито збрехали, що будь-яких порушень не було.

Також останніми днями "невідомі дрони" помічають над містами та військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії, Франції та інших країнах НАТО. А до цього 10 вересня російські безпілотники під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну залетіли на територію Польщі. З 19 дронів повітряні сили Польщі та союзників змогли збити тільки чотири.