Громадянська війна в Росії – вже до Нового року? Загородній назвав п’ять "дзвіночків"

Росіяни звикли жити за високої ціни нафти, але доведеться про це забувати

Систематичні удари Сил оборони України по російській нафтопереробці призводять до перебоїв із постачанням пального у регіони РФ, що веде до колапсу із поставками продуктів харчування та неможливості вчасно виконувати сезонні сільгоспроботи. А девальвація рубля і зростання ціни продуктів штовхають країну до громадянської війни.

Факт

Росіяни імпортують продукти через неможливість виробити свої

Росіянам треба забувати про "багаті роки", коли ціна нафти була високою

За один-два місяці "тріщини" в економіці можуть призвести до її обвалу

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чому виник цей ефект доміно в Росії.

— Росіяни мають поганий врожай, яких теж є наслідком санкцій і ударів по НПЗ на початку минулого року. Бо коли Україна почала бити по НПЗ, це створило перебої з паливом. А як засіятись, якщо палива нема? Десь — засіялись, десь — не засіялись; там – врожай, там — неврожай. Ми бачимо, що росіяни почали імпортувати продукти, чого раніше не було в такій кількості, — каже політичний експерт.

За його словами, коли відбувається девальвація рубля, — ціна продовольства теж автоматично зростає, і досить сильно.

— Наприклад, є віддалений регіон Алтай. Там нема палива. Не можуть людей забезпечити продуктами. А що робити місцевому начальству? Люди ж його будуть запитувати. А росіяни за часів Путіна звикли непогано жити. Це 15 років, коли Путін був при владі після цих трильйонів доларів від нафти. Це найкращий період життя росіян. Ну, я думаю, за років так 400. Не еліти, а саме росіян, — наголошує політолог.

Він нагадав, що до економічних санкцій проти РФ за напад на Україну 2014 року, пересічні росіяни мали можливість отримувати східноєвропейські зарплати (особливо у Москві та Санкт-Петербурзі), купувати достатню кількість якісних продуктів, відпочивати у Туреччині та Єгипті

— А що далі буде — це велике запитання. Закладені зараз тріщинки можуть розширитись вже буквально протягом місяця-двох, якщо Україна з такою ж інтенсивністю буде нищити їхні НПЗ, не даючи можливості відновити. Ми багато цікавого можемо побачити в Росії. [Навіть] перші дзвіночки гарної громадянської війни в Росії, — каже Тарас Загородній.

Він додав, що може відбутися загострення всіх претензій регіонів до центру, які існували всередині Росії. І не факт, що їх всіх можна буде стримати.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як удари по НПЗ руйнують російську економіку.