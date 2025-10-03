Блогер и журналист Станислав Речинский про то, как затянутая война России против Украины запускает процесс распада самой РФ и провоцирует внутренние конфликты, особенно на Кавказе.

Как правило, войны задумываются короткими. Первая мировая планировалась "до рождества", вторая — "блицкриг", Путин вроде бы планировал победить Украину за неделю.

Затянувшаяся война сулит множество неожиданных "побочек" для участников. Например, эпидемию "испанки" для первой мировой. Кстати, японцы ее называли "японско-немецкой войной", что комично. Северные корейцы, наверное называют нашу войну украинско-корейской.

Какие "побочки" ждут Россию? И здесь стоит перейти на иной масштаб и иное удаление от предмета. Совок сдох, когда начал войну в Афганистане. Это было совершенно бессмысленное и ошибочное действие. Свидетельство того, что не только дряхлый мозг Брежнева умер, но и все политбюро в целом уже было сборищем могильных червей. Они думали, что открывают новую эпоху могущества, но на деле были уже могильщиками у трупа. Когда Союз рухнул, когда от него оторвались порабощенные народы (но не все) — все думали, что это начало новой эпохи. Новой России, новой Украины, новой Беларуси и так далее. Но нет, с точки зрения Истории — это был все тот же процесс распада Союза. Затянувшийся конец, но не начало. Или же период интеррегнума, междуцарствия. Интеррегнум имеет своей основной особенностью то, что врата Ада открываются буквально. И из них лезут вверх разнообразные уроды, монстры, которые в периоды жизни "царств" не имели бы шансов на власть.

Путин — типичный урод междуцарствия. В устоявшейся системе серый и бездарный подполковник КГБ не имел бы ни малейших шансов на власть. Посмотрите фотографии Путина периода Собчака — натуральное чмо. Да, бывали наполеоновские генералы, но они воевали. Серая моль не воевала никогда. И злодейничала в начале перестройки мелким спиздингом и подлизыванием Собчаку. Со временем Путин, естественно, возомнил себя Императором Новой Империи. Но проблема в том, что он не император Новой империи, он все еще один из могильщиков империи сдохшей. И, начиная войну с Украиной он думал, что "собирает земли" новой империи. Но на деле он запустил механизм распада куска этой старой империи под названием Российская Федерация.

Достаточно нелепая географически конструкция — растянутая до Дальнего Востока, но не имеющая цельности империи Римской. Уже один этот древний эпитет, что "Россия — страна плохих дорог" — уничтожает шансы на имперскость. Империя — это всегда отличные дороги. Римский дороги существуют до сегодняшнего дня, дороги Адольфа — тоже. И вот сейчас эта псевдоимперия, ранее выглядевшая как провисшая под дождем крыша палатки — сейчас натянулась до скрипа. Из-за ишемически-пыхтящей экономики, из-за санкций, которые превращают нефть в ослиную мочу. Из-за позднеримского конфликта жирующей Москвы и беднеющих провинций. Из-за украинских дронов и ракет чертящих в небе менетекелфарес. И, главное, из-за нерусских людей, чувствующих себя в России всегда людьми второго сорта, а сейчас еще и вылавливаемых в качестве мяса для безумных штурмов паркетных генералов.

Русский шовинизм — это покруче южно-африканского расизма. Российский идол Достоевский в письмах ни одну нацию не называл нормально. Сплошь уничижительно и ругательно. И сейчас ситуация не лучше. Тем более, что процессы миграции нерусских (не только из регионов РФ) в центр усилились многократно. Но основная точка напряжения нерусского мира России — это Кавказ. Прежде всего — Дагестан. Страдающий как от центральной власти, так и от клана предателей-кадыровцев. И ненависть к русским там имеет очень давние традиции. Чечня ждет смерти своего позора и вряд ли останется спокойным регионом. И будущему Кавказскому Союзу будет на кого опереться. Азербайджан и Турция не имеют к плешивому ни сантимента, ни страха. Шевченко не зря написал "Кавказ". Что- то знал. И родство наше с Кавказом чувствовал.

Уже три с лишним года Украина перемалывает российскую силовую машину. И это не может не сказываться на Кавказе. И там идет невидимая глазу работа, которая рано или поздно даст плоды. Путин, начав войну, ускорил процесс распада РФ. А время мелет медленно, но верно

Источник: Facebook автора