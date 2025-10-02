Удари росіян по залізниці несуть велику загрозу: експерт пояснив, хто постраждає чи не найбільше

Знищення залізниці в Україні стало важливою ціллю Кремля

Росіяни намагаються сповільнити рух військових ешелонів, атакуючи ключові залізничні інфраструктурні об'єкти України. При цьому їм не важливі "супутні втрати".

Що варто знати:

Мета атак РФ – сповільнити рух військових ешелонів

Росіяни атакують ключові залізничні об'єкти

В результаті постраждають цивільні українці

Про це в етері Київ 24 розповів військовий аналітик Владислав Селезньов.

Залізниця може перевозити вантажі в набагато більших обсягах, ніж автомобільний транспорт. Через це багато саме військових вантажів в Україні перевозяться залізницею.

"Ворог розуміє, що від наявності ресурсі на полі бою залежить успіх. Відповідно ворог намагається максимально сповільнити рух військових ешелонів, в тому числі тих, які забезпечують наші Сили оборони на різних ділянках фронту", – сказав Селезньов.

Відтак метою росіян є залізничні станції, мости через ріки, залізничні тунелі, а також електричні станції, які забезпечують тягловою силою нашу електричну мережу, яка, своєю чергою, живить електровози.

"Путіну та його поплічникам абсолютно байдуже на так звані супутні втрати, тобто скільки цивільного населення в нашій країні загине", – пояснив аналітик.

Варто зазначити, що хоча цивільні перевезення не є приоритетною ціллю ворога, який в першу чергу орієнтується на ешелони з військовою технікою, озброєнням та боєприпасами, мирні українці постраждають через неможливість користуватися залізницею. Пасажирські потяги не зможуть їздити пошкодженими ділянками.

Росія в ніч на 2 жовтня завдала удару по "Укрзалізниці "шахедами". У Бучанському районі пошкодження залізничне полотно, а в Одесі зайнялась масштабна пожежа після атаки на депо. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Окрім того, постраждала залізниця в Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень.

Наслідки удару БПЛА в Одесі

Як виглядає залізниця в Одесі після удару

Нагадаємо, росіяни докорінно змінили стратегію ударів по українській залізниці — тепер ворог цілеспрямовано атакує окремі поїзди, а не тільки стратегічні об'єкти. Генеральний директор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що російські сили щоночі запускають 6-7 ударних дронів-камікадзе "Шахед", спрямовуючи їх на локомотиви.