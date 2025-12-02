Український політик та журналіст на прикладі стародавнього Риму пояснив, чому не варто йти на переговори з агресором

Спочатку Рим був селом, яке всі ображали. Але доволі рано римляни виробили свій основний принцип: "роби, що належить і хай буде як буде". Вони не зважали на труднощі, на розмір і силу ворогів і не замислювалися щодо перемирʼя. І так Рим запанував в Італії.

Але тут зʼявився Ганнібал (на відміну від Путіна і Герасімова, великий полководець) і карфагеняни розбили римлян і захопили майже всю Італію. Ганнібал бачив стіни Риму і очікував, що римляни підуть з ним на переговори і погодяться на капітуляцію. Але римляни відмовилися від переговорів і зібрали нову армію.

Ганнібал знищив цю армію в битві при Каннах. Він очікував на перемовників. Але римляни зібрали нову армію, поставили в стрій підлітків і продовжили оборону.

Ганнібал лишався в Італії більше, ніж десять років. Весь час тривала війна і він перемагав. Він був згоден на часткову капітуляцію римлян. Але вони жодного разу не пішли з ним на переговори.

Ганнібал був готовий прийняти почесну капітуляцію Риму. Але Рим був готовий до смерті, а до переговорів — ні.

А потім була друга пунічна війна. Бойові дії розпоширилися на море. Римляни жодного разу не пішли на переговори. А потім вони знищили Карфаген, який був готовий на переговори.

А потім вони ловили Ганнібала по всьому Середземноморʼю. Але він встиг вкоротити собі віку, перед тим, як вони майже вполювали його.

А потім Рим став великою імперією. "Роби, що належить і хай буде як буде".

Джерело: Facebook Дмитро Корчинський