Украинский политик и журналист на примере древнего Рима объяснил, почему не следует идти на переговоры с агрессором

Сначала Рим был селом, которое все оскорбляли. Но довольно рано римляне выработали свой основной принцип: "делай, что надо и будь как будет". Они не считались с трудностями, размером и силой врагов и не задумывались о перемирии. И так Рим воцарился в Италии.

Но тут появился Ганнибал (в отличие от Путина и Герасимова, великий полководец) и карфагеняне разбили римлян и захватили почти всю Италию. Ганнибал видел стены Рима и ожидал, что римляне пойдут с ним на переговоры и согласятся на капитуляцию. Но римляне отказались от переговоров и собрали новенькую армию.

Ганнибал уничтожил эту армию в битве при Каннах. Он ожидал переговорщиков. Но римляне собрали новенькую армию, поставили в строй подростков и продолжили оборону.

Ганнибал оставался в Италии более десяти лет. Все время шла война и он побеждал. Он был согласен на частичную капитуляцию римлян. Но они ни разу не пошли с ним на переговоры.

Ганнибал был готов принять почетную капитуляцию Рима. Но Рим был готов к смерти, а к переговорам – нет.

А потом была вторая пуническая война. Боевые действия распространились на море. Римляне ни разу не пошли на переговоры. А затем они уничтожили Карфаген, который был готов на переговоры.

А потом они ловили Ганнибала по всему Средиземноморью. Но он успел покончить с собой, перед тем, как они почти достали его.

А затем Рим стал великой империей. "Делай, что надо и будь как будет".

Источник: Facebook Дмитрий Корчинский