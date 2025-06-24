Ядерна зброя України - зовсім не фантастика: науковиця про те, що для цього треба

Маємо уран і фізиків, але немає головного: "Телеграф" з'ясовував, що насправді стоїть на заваді ядерній програмі України

Відколи Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу, розмови про його можливе повернення чи розробку періодично виникають у суспільному просторі. На тлі повномасштабного російського вторгнення та загострення ситуації на Близькому Сході ці дискусії стали особливо гострими.

В одному з нещодавніх вечірніх звернень Володимир Зеленський висловився проти поширення ядерної зброї: її "в сучасному світі бути не повинно", та схвалив "рішучість президента Трампа". Слід зазначити, раніше в інтерв'ю відомому британському журналісту Пірсу Моргану Володимир Зеленський емоційно закликав повернути нам ядерну зброю та дати ракети в такій кількості, щоб Україна могла зупинити Росію. Втім, ідеї щодо відновлення ядерного статусу нашої держави лунають від авторитетних фахівців в Україні і не тільки. Тож чи здатна Україна в нинішніх реаліях отримати або створити власну ядерну зброю, з’ясовував "Телеграф".

Як Україна може отримати ядерну зброю знову

Є два шляхи, як Україна може отримати ядерну зброю знову — створити її на базі існуючих можливостей, або спільно з європейськими партнерами.

До прикладу, засновник ракетно-космічної галузі України, академік та перший віцепрезидент НАН України Володимир Горбулін в інтерв'ю "Бі-Бі-Сі", допускає можливість створення ядерної зброї разом з союзниками з ЄС. Герой України, людина, яка безпосередньо причетна до створення української державності, вважає, що Україні потрібно повернутись до перегляду Будапештського меморандуму.

"Якби ви мене запитали до початку цієї війни, я б іще роздумував. Зараз я думаю, що нам треба повернутися (до перегляду зобов'язань по меморандуму, — Ред.), бо маємо повне моральне право. Кожного дня і кожної ночі, після всіх атак авіації РФ, і не тільки авіації, після цих нічних обстрілів, коли РФ використовує всі свої можливості, все, що в неї є сьогодні в запасах", — сказав Горбулін.

Ядерний комплекс «Піонер» в Музеї ВПС України у Вінниці

Він вважає, що Україна повинна об’єднатись із партнерами і створити ядерну зброю.

"Це об'єднатися з країнами Західної Європи, які весь час відчувають на собі загрозу Російської Федерації… Тому треба шукати союзницькі мости для того, щоб Україна зайнялась своїм (ядерним озброєнням. – Ред.). Враховуючи наукову школу, яка є в Україні, і те, що Україна має достатньо не тільки наукову базу", — сказав Володимир Горбулін.

Чи можливо було зберегти ядерну зброю

Після здобуття незалежності Україна не мала реальної можливості зберегти ядерний арсенал, однак могла б виторгувати за нього кращу ціну, ніж 400 млн доларів та умовну "дружбу" із Заходом. Такою думкою поділився колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, все залежало від здатності тодішнього керівництва країни вести переговори.

"Чи могли керівники України виторгувати більшу ціну за цю зброю? Могли. Це вже питання до переговорів, того, як вони були проведені", – сказав Кулеба.

Він нагадав, що молода держава перебувала у стані економічного та суспільного "напіврозпаду", тому фінансова допомога виглядала вагомим аргументом.

"І, звісно, на той момент 400 млн доларів. І ми ж не просто гроші отримали. Ми ж вважали, що ми "купили дружбу", поміняли, "заплатили" ракетами за "дружбу" Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, які ніколи не дозволять Росії нічого з нами зробити", – пояснив ексміністр.

Кулеба також додав, що в ті часи військова та науково-технічна галузі України були глибоко інфільтровані прорадянськими елементами або відвертими агентами РФ.

"Тому їм влаштувати у нас ядерний інцидент і звинуватити нас в тому, що ми не здатні дбати про цю зброю, і це — граната в руках мавпи, було зробити просто в один клік", – підсумовував він.

Чи може Україна виготовити ядерну бомбу

Пускова шахта МБР РТ-23УТТХ, Музей ракетних військ стратегічного призначення, смт Побузьке

В МЗС спростовують будь-які наміри щодо створення ядерної зброї, проте суспільство активно обговорює такий варіант захисту від Росії. Радіобіологиня та старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Паренюк вважає, що Україна має можливості для відновлення ядерного потенціалу, проте з низки причин країна не відновить свій ядерний потенціал. "Зараз весь світ трішки сходить з розуму, і зараз всі договори мають скоріш "дорадницький" статус, хоча раніше вони були обов'язковими до виконання. Україна такого собі дозволити не може, чи радше не хоче, тому після Другої Світової війни було шість країн, які мають ядерну зброю і технології для її створення, а також технології для збагачення урану. І Україна в складі СРСР входила в ці держави, а після підписання Будапештського меморандуму ми роззброїлись", — сказала Олена Паренюк в коментарі виданню "Телеграф".

Якщо Україна хоче зберегти прихильність наших партнерів, то нам не варто це робити, адже це не просто червона лінія, а навіть цивілізаційна межа. Тому створення ядерної зброї в Україні — це більш дипломатичний рівень, а не технологічний. Натомість у Франції є ядерна зброя, і Еммануель Макрон уже неодноразово говорив, що країна готова розгорнути свою "ядерну" парасольку для захисту України. І це було б прекрасно, впевнена науковиця.

На запитання, чи залишилися в Україні фахівці з досвідом роботи з ядерними технологіями часів СРСР, і наскільки їхні знання актуальні для сучасних програм, Олена Паренюк відповіла: "Нам довелося б імпортувати технології зі збагачення урану. Є 6-8 етапів виготовлення ядерної зброї, і всі вони є складними. З цих двох етапів Україні довелося б імпортувати збагачення урану та формування ядерних брикетів. Ми закуповували раніше ядерне паливо в Росії, тепер, на щастя, в американської компанії Westinghouse.Щоб збагачувати уран, є 2 технології. Перша — це високоенергетичні центрифуги, і це надзвичайно дорого.

Є ще інша технологія — лазери, які "збуджують" атоми з різною вагою, але обидва випадки потребують великих вкладень. Крім того, нам треба буде або побудувати ще одну АЕС, щоб надавати енергію цим центрифугам, або вимикати від енергії якусь область.

Що потрібно Україні, щоб створити ядерну зброю

І ще одна проблема — Україні потрібно буде збудувати бункери глибиною в 80 метрів, як в Ірані, щоб поставити ці центрифуги та зберігати це все. Щодо спеціалістів, то в Україні є інженери та фізики-ядерники, є також база для досліджень, наприклад, Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ). Проте, звісно, Україна потребуватиме і нових знань та високоосвічених спеціалістів, адже зараз ми працюємо на низькозбагаченому урані (до 4%), а ядерна зброя — це понад 70% збагачення.

"Але є хороша новина: у нас є свої уранові копалини, і нам не треба як Ізраїлю його десь шукати, ми можемо собі його накопати. Але погана новина в тому, що він не лежить буквально уже в брикетах, а видобувати його доволі важко. Тому Україні необхідні фундаментальні дослідження і фінансування фундаментальних інститутів, тому що країна ніколи не знає, коли їй це знадобиться", — зазначає Олена Паренюк.

Також ми спитали науковицю, скільки часу теоретично нам потрібно для відновлення свого ядерного потенціалу. Олена Паренюк зазначила: "Років 10, адже нам треба починати буде весь цикл з початку, і йдеться не лише про видобуток урану, але й про навчання молодих спеціалістів, та їхню мотивацію, в тому числі фінансову. Адже якщо науковець-ядерник отримує 7 тисяч зарплати, то можна уявити, скільки у нас в Україні їх залишилось. Крім їхнього навчання, треба побудувати спроможності, побудувати лабораторії, цехи, центрифуги, вибудувати інфраструктуру. Тому що коли ти збагачуєш уран, треба їх правильно зберігати, у сховищах", — підсумовує науковиця.

Також Олена Паренюк вважає, що Україні потрібно створювати нову, унікальну зброю та технології, тому що ядерна зброя — не панацея.

Водночас керівник відділу Національного інституту стратегічних досліджень України Олексій Їжак вважає, що Україна має всі необхідні технічні ресурси. За його даними, в країні досі працюють дев'ять атомних реакторів, з яких можна отримати плутоній. Експерти підрахували, що наявних запасів цього матеріалу вистачило б для виготовлення сотень невеликих тактичних боєголовок.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Чалий розповів, як Україна "проїла" свою ядерну зброю. Обміняли на "ніжки Буша", впевнений експерт.