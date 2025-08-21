Туфта, а не гарантії безпеки Україні. Загородній пояснив, чому нема віри обіцянкам Заходу

Україні потрібні гроші, техніка і "ядерна парасолька", а не запевняння в допомозі

Повідомлення агенції Bloomberg, що наші партнери обговорюють надання гарантій безпеки Україні, "як у НАТО", без участі в Альянсі, більше схоже на розвішування локшини на вуха, аніж реальну допомогу Києву. Оскільки без прямої відправки іноземних військових підрозділів для допомоги ЗСУ у відбитті російського вторгнення — це буде видимість, а не допомога.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, що саме потрібно Силам оборони України.

— Що значить [участь] у небойових операціях? Це каву в Ужгороді пити. А на*ера ви тоді тут потрібні? Українцям потрібно гроші, щоб найняти нормальних людей з Латинської Америки, з Африки, які будуть готові воювати разом з українцями, — каже політичний експерт. — Які це гарантії безпеки? Це туфта чергова, яку нам намагаються показати як гарантію безпеки. І сьогодні є, завтра нема. Завтра драпати так будуть, як зайці по полю. Нам не це потрібно. Нам потрібні конкретні люди, готові вмирати заради безпеки Європи. Для цього потрібні гроші, — каже політичний експерт.

На його думку, 100 тисяч бійців-іноземців обійдеться у 4 млрд євро на рік. Тому нам потрібні гроші на фінансування української армії, а не обіцянки про літаки інших країн, які будуть захищати наш простір.

— Нам потрібно, щоб в українській армії були літаки, щоб на них літали українські пілоти і могли завдавати удари по території РФ, коли нам потрібна безпека, а не обіцянки. Ми вже підписали Будапештський меморандум і безпекові угоди. Чого нам туфту розповідають? Нам потрібна ізраїльська модель, де гарантована допомога — приблизно 3 млрд дол. на рік. Тарас Загородній

За словами керуючого партнера НАГ, нам від американців та європейців потрібне вкладання коштів у ЗСУ та українських виробників зброї, яка перебуватиме під нашим контролем і буде бити куди і коли нам потрібно.

— Вони всі туфту нам розповідають про гарантії безпеки. Нам потрібні ядерні гарантії від Британії та Франції, від американців. А не те, що вони тут будуть літати. Знаємо, як вони будуть літати. Сьогодні політають, завтра драпануть, тому що у них проблеми в Китаї. Нам потрібні літаки, які під нашим контролем будуть. Все питання в грошах, — підсумував Тарас Загородній.

