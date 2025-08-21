Рус

Туфта, а не гарантії безпеки Україні. Загородній пояснив, чому нема віри обіцянкам Заходу

Ігор Тимофєєв
Америкаснькі танки на навчаннях НАТО біля кордонів України
Америкаснькі танки на навчаннях НАТО біля кордонів України. Фото Getty Images

Україні потрібні гроші, техніка і "ядерна парасолька", а не запевняння в допомозі

Повідомлення агенції Bloomberg, що наші партнери обговорюють надання гарантій безпеки Україні, "як у НАТО", без участі в Альянсі, більше схоже на розвішування локшини на вуха, аніж реальну допомогу Києву. Оскільки без прямої відправки іноземних військових підрозділів для допомоги ЗСУ у відбитті російського вторгнення — це буде видимість, а не допомога.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, що саме потрібно Силам оборони України.

— Що значить [участь] у небойових операціях? Це каву в Ужгороді пити. А на*ера ви тоді тут потрібні? Українцям потрібно гроші, щоб найняти нормальних людей з Латинської Америки, з Африки, які будуть готові воювати разом з українцями, — каже політичний експерт. — Які це гарантії безпеки? Це туфта чергова, яку нам намагаються показати як гарантію безпеки. І сьогодні є, завтра нема. Завтра драпати так будуть, як зайці по полю. Нам не це потрібно. Нам потрібні конкретні люди, готові вмирати заради безпеки Європи. Для цього потрібні гроші, — каже політичний експерт.

На його думку, 100 тисяч бійців-іноземців обійдеться у 4 млрд євро на рік. Тому нам потрібні гроші на фінансування української армії, а не обіцянки про літаки інших країн, які будуть захищати наш простір.

— Нам потрібно, щоб в українській армії були літаки, щоб на них літали українські пілоти і могли завдавати удари по території РФ, коли нам потрібна безпека, а не обіцянки. Ми вже підписали Будапештський меморандум і безпекові угоди. Чого нам туфту розповідають? Нам потрібна ізраїльська модель, де гарантована допомога — приблизно 3 млрд дол. на рік.

Тарас Загородній

За словами керуючого партнера НАГ, нам від американців та європейців потрібне вкладання коштів у ЗСУ та українських виробників зброї, яка перебуватиме під нашим контролем і буде бити куди і коли нам потрібно.

— Вони всі туфту нам розповідають про гарантії безпеки. Нам потрібні ядерні гарантії від Британії та Франції, від американців. А не те, що вони тут будуть літати. Знаємо, як вони будуть літати. Сьогодні політають, завтра драпануть, тому що у них проблеми в Китаї. Нам потрібні літаки, які під нашим контролем будуть. Все питання в грошах, — підсумував Тарас Загородній.

#США #НАТО #Ядерна зброя #Військова допомога Україні #Тарас Загородній