Ще одна підозра за мільйони на СМА: у скандальній справі Назарія Гусакова новий поворот

У ході розслідування встановлено й нових потерпілих

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Львівський блогер Назарій Гусаков, який став фігурантом гучного скандалу через підозру у шахрайстві, отримав нову підозру від правоохоронців. Наразі він також підозрюється у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За даними слідства, кошти, які люди переводили, сподіваючись врятувати життя Гусакову, надалі "прокручувалися" через цілу систему махінацій:

переказ грошей на криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT;

розподіл більш ніж на 1170 банківських карток інших осіб;

конвертація в криптовалюту;

перекази на численні криптогаманці.

Назарій Гусаков

"Усе це, за версією слідства, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух. Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи", — зазначив генпрокурор.

Під час розслідування встановлено й нових потерпілих. Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні вже 96. Розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн. Повідомляється, що підозрюваний співпрацює зі слідством, дає необхідні пояснення та повністю визнає свою провину в злочинах, що інкримінуються.

"Але це не кінець роботи. В окремому кримінальному провадженні ми продовжуємо встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші. Перевіряються й інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами. Якщо буде встановлено інших причетних до цієї схеми, кожен із них нестиме відповідальність відповідно до закону", — розповідає Кравченко.

Скандал з Гусаковим

Назарій Гусаков

Назарій Гусаков живе зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) другого типу. Ця хвороба вражає м'язи, які відповідають за функції дихання, ковтання, тримання голови. Вона вимагає постійного лікування, яке коштує дуже дорого.

Гроші на препарати Гусакову допомагали збирати усією країною, доки не з’ясувалося, що з червня 2024 року чоловік отримував ці ліки безоплатно за рахунок бюджету Львова. Для збору коштів через платформи PayPal та BuyMeACoffee використовувалась інформаційна підтримка відомих медійних осіб та інфлюєнсерів.

На тлі оприлюднення цієї інформації українці зажадали звіти про витрати донатів, але чоловік відмовив. Далі Гусаковим зацікавилися правоохоронці, які підозрюють, що зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою, а на азартні ігри, інвестиції у криптовалюту та особисті потреби.

Сам Назарій у коментарі Lviv.Media заявив, що не грає в азартні ігри, проте раніше працював у букмекерській конторі та отримував за це зарплату.

Першу підозру у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 КК України) Гусакову вручили у липні 2025 року.

При цьому в червні 2025 року стало відомо, що Гусаков виїхав з України. Як повідомив тоді президент Зеленський, чоловік перетнув кордон ще 13 червня, а підозру отримав у липні. Наприкінці червня 2025 року з’явилася інформація, що поліція проводить обшуки у квартирах блогера на тлі підозри у шахрайстві. Правоохоронці також перевіряли його родичів, друзів та знайомих. Вже у липні 2025 року з’ясувалося, що блогер перебував в Італії на лікуванні.

25 березня 2026 року генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що Гусакову змінили підозру після його повернення в Україну з Італії, де він проходив лікування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Гусаков пропонував жінкам "утримання в обмін на секс". В основному, це були жінки з маленькими дітьми.