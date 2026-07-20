У Києві раптово знизилася кількість ДТП з пішоходами у неналежних місцях: цікаві цифри

"Найбезпечнішим" періодом виявився 2022 рік.

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У Києві знизилася кількість ДТП за участю пішоходів, які переходили дорогу у неналежному місці. Якщо така тенденція збережеться до кінця року, то ці показники зможуть стати найкращими за останні кілька років.

Про це йдеться в офіційній відповіді Управління патрульної поліції у місті Києві на запит "Телеграфа".

Так, згідно з даними правоохоронців, з 2021 по липень 2026 року у столиці України сталося 1118 випадків ДТП за участю пішоходів, які переходили дорогу у неналежному місці. Антирекорд за кількістю таких подій стався у 2025 році (263 випадки). Найбезпечнішим періодом виявився 2022 рік (148 випадків).

Деталі:

2021 рік — 231 ДТП;

2022 рік — 148 ДТП;

2023 рік — 177 ДТП;

2024 рік — 203 ДТП;

2025 рік — 263 ДТП;

перша половина 2026 року — 96 ДТП.

Статистика ДТП у Києві. Інфографіка — Телеграф

Раніше "Телеграф" розповідав, що відома блогерка Vikunciy загинула у ДТП на трасі "Київ-Одеса". Вона мала близько 1 млн. передплатників.

Також "Телеграф" писав, що у мережі з’явилося відео моменту ДТП з Aston Martin під Києвом.