"Онікс" атакує Україну: чому цю ракету важко збити (інфографіка)
У війні проти України російські окупанти використовують ракети, які надзвичайно важко збити силам ППО. Серед них — ракета "Онікс", яку неодноразово застосовували для атак по Одесі та Миколаєву.
Що потрібно знати
- Росія застосовує ракети "Онікс" проти України, атакуючи Одесу та Миколаїв
- Ракета надзвукова, стійка до РЕБ, дальність до 600–800 км, бойова частина ~300 кг
- В Україні її можуть збивати системи Patriot та SAMP/T
- Разом із "Калібрами" та "Цирконами" "Онікс" складає основу ударного арсеналу ВМС РФ
Як повідомляють у Повітряних силах, таку ракету росіяни знову застосували в ніч на 1 жовтня. Пуски "Онікса" відбулись з тимчасово окупованого Криму. І хоч "Онікс" протикорабельна ракета, ворог застосовує її проти прибережних міст.
Що це за ракета "Онікс" та чим особлива
"Онікс" П-800 — радянська (російська) протикорабельна ракета, яка може розвити надзвукову швидкість до 3182 км/год на висоті. Така швидкість потрібна для ударів по кораблях. Роботу над Оніксом почали в кінці 70-х і вона споріднена з ракетами Х-22 та Х-32.
Летить "Онікс" на відстань до 600 км (експортна версія "Яхонт" має вдвічі меншу дальність), зазвичай на висоті близько 14 км, перед ударом знижується. Маса бойової частини — близько 300 кілограмів.
Існують корабельний варіант довжиною 8 м і авіаційний варіант довжиною 6,1 м. Модернізована версія 2019 року ("Онікс-М") має дальність до 800 км і покращені характеристики протидії радіоелектронній боротьбі. Ракети "Онікс" використовуються у береговому ракетному комплексі "Бастіон", що розміщений у Криму.
Чим небезпечна ракета "Онікс"
Російські ракети "Онікс" збивати важко, але можливо. Українські військові вже робили це. Українські Повітряні сили можуть знищувати подібні ракети за допомогою систем Patriot та SAMP/T, проте їх надто мало, щоб повністю нейтралізувати загрозу. Важливо, що ця ракета надзвукова і стійка до засобів радіоелектронної боротьби, а Росія має сотні "Оніксів" в запасі. Разом із ракетами "Калібр" та гіперзвуковими "Циркон" вони складають основу російського арсеналу ВМС.
Раніше "Телеграф" розповідав, що під ударом опинились не тільки прибережна Одещина, а й Харків. Ворог вдарив по місту КАБами, спричинивши пожежу на багатостраждальному ринку "Барабашова" та пошкодивши кілька будинків.