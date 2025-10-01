"Онікс" атакує Україну: чому цю ракету важко збити (інфографіка)

Ракета "Онікс" летить з великою швидкістю і майже не піддається ППО: куди цілять окупанти

У війні проти України російські окупанти використовують ракети, які надзвичайно важко збити силам ППО. Серед них — ракета "Онікс", яку неодноразово застосовували для атак по Одесі та Миколаєву.

Що потрібно знати

Росія застосовує ракети "Онікс" проти України, атакуючи Одесу та Миколаїв

Ракета надзвукова, стійка до РЕБ, дальність до 600–800 км, бойова частина ~300 кг

В Україні її можуть збивати системи Patriot та SAMP/T

Разом із "Калібрами" та "Цирконами" "Онікс" складає основу ударного арсеналу ВМС РФ

Як повідомляють у Повітряних силах, таку ракету росіяни знову застосували в ніч на 1 жовтня. Пуски "Онікса" відбулись з тимчасово окупованого Криму. І хоч "Онікс" протикорабельна ракета, ворог застосовує її проти прибережних міст.

Що це за ракета "Онікс" та чим особлива

"Онікс" П-800 — радянська (російська) протикорабельна ракета, яка може розвити надзвукову швидкість до 3182 км/год на висоті. Така швидкість потрібна для ударів по кораблях. Роботу над Оніксом почали в кінці 70-х і вона споріднена з ракетами Х-22 та Х-32.

Летить "Онікс" на відстань до 600 км (експортна версія "Яхонт" має вдвічі меншу дальність), зазвичай на висоті близько 14 км, перед ударом знижується. Маса бойової частини — близько 300 кілограмів.

Характеристики ракети "Онікс"

Існують корабельний варіант довжиною 8 м і авіаційний варіант довжиною 6,1 м. Модернізована версія 2019 року ("Онікс-М") має дальність до 800 км і покращені характеристики протидії радіоелектронній боротьбі. Ракети "Онікс" використовуються у береговому ракетному комплексі "Бастіон", що розміщений у Криму.

Чим небезпечна ракета "Онікс"

Російські ракети "Онікс" збивати важко, але можливо. Українські військові вже робили це. Українські Повітряні сили можуть знищувати подібні ракети за допомогою систем Patriot та SAMP/T, проте їх надто мало, щоб повністю нейтралізувати загрозу. Важливо, що ця ракета надзвукова і стійка до засобів радіоелектронної боротьби, а Росія має сотні "Оніксів" в запасі. Разом із ракетами "Калібр" та гіперзвуковими "Циркон" вони складають основу російського арсеналу ВМС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під ударом опинились не тільки прибережна Одещина, а й Харків. Ворог вдарив по місту КАБами, спричинивши пожежу на багатостраждальному ринку "Барабашова" та пошкодивши кілька будинків.