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Сальдо біситься, а в Криму колапс. І це лише прелюдія - Кирило Данильченко

Автор
Кирило Данильченко
Дата публікації
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Автор
Дрони в Криму Новина оновлена 11 червня 2026, 12:38
Дрони в Криму. Фото Колаж "Телеграфу"

Український блогер, публіцист, військовий експерт Кирило Данильченко аналізує удари по транспортній інфраструктурі, що веде до Криму, та їх наслідки

Сальдо завиває. Видно, на панораму, що горить, не потрапив — тепер біситься.

Пише: "Сьогодні вночі ворог атакував мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст на напрямку Перекоп — Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки".

Що це означає мовою логістики? Вибивши Чонгар, ми змусили їх перенаправити військовий та цивільний трафік в обхід — на вузьку шийку Перекопа та Армянська.

Це не просто критично подовжило плече доставки. Це загнало їх у пастку. Спуск на понтони, жорсткий швидкісний режим, дистанція між фурами через загрозу прильотів дронів — все це ріже пропускну спроможність траси в рази.

А тепер, коли вони погнали свої фури та бензовози цими об’їзними маршрутами, ми почали планомірно виносити мости вже там. Мишоловка захлопується.

Сходив до кримських пабликів — там зараз усе максимально смачне. Пряма трансляція інфраструктурного колапсу:

У людей співробітники третьої ночі ночують на роботі (в аптеках!), бо банально не можуть виїхати додому.

Місцеві пишуть петиції у "ВКонтакте", благаючи пустити автобуси.

Таксисти гнуть від 1000 рублів, але машин тупо немає, замовлення висять мертвим вантажем.

У них одночасно мазут у море з побитих бочок, постійні тривоги, а туристи, що застрягли, фізично не можуть купити бензин, щоб звалити назад на материк.

Каміння з неба до рідної гавані доставлено точно за розкладом. Маніту* завжди виконує бажання.

І найрадіснішим є те, що це — лише прелюдія. Справжня криза ще навіть не почалася.

Джерело: Facebook автора

*Маніту — це священна духовна сила і всепроникна енергія в міфології північноамериканських індіанців.

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Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Бензин #Крим #Логістика #Чонгар