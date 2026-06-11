Український блогер, публіцист, військовий експерт Кирило Данильченко аналізує удари по транспортній інфраструктурі, що веде до Криму, та їх наслідки

Сальдо завиває. Видно, на панораму, що горить, не потрапив — тепер біситься.

Пише: "Сьогодні вночі ворог атакував мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст на напрямку Перекоп — Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки".

Що це означає мовою логістики? Вибивши Чонгар, ми змусили їх перенаправити військовий та цивільний трафік в обхід — на вузьку шийку Перекопа та Армянська.

Це не просто критично подовжило плече доставки. Це загнало їх у пастку. Спуск на понтони, жорсткий швидкісний режим, дистанція між фурами через загрозу прильотів дронів — все це ріже пропускну спроможність траси в рази.

А тепер, коли вони погнали свої фури та бензовози цими об’їзними маршрутами, ми почали планомірно виносити мости вже там. Мишоловка захлопується.

Сходив до кримських пабликів — там зараз усе максимально смачне. Пряма трансляція інфраструктурного колапсу:

У людей співробітники третьої ночі ночують на роботі (в аптеках!), бо банально не можуть виїхати додому.

Місцеві пишуть петиції у "ВКонтакте", благаючи пустити автобуси.

Таксисти гнуть від 1000 рублів, але машин тупо немає, замовлення висять мертвим вантажем.

У них одночасно мазут у море з побитих бочок, постійні тривоги, а туристи, що застрягли, фізично не можуть купити бензин, щоб звалити назад на материк.

Каміння з неба до рідної гавані доставлено точно за розкладом. Маніту* завжди виконує бажання.

І найрадіснішим є те, що це — лише прелюдія. Справжня криза ще навіть не почалася.

Джерело: Facebook автора

*Маніту — це священна духовна сила і всепроникна енергія в міфології північноамериканських індіанців.