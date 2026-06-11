Відрізають від материка? В окупованому Криму атаковано кілька важливих мостів (фото)

В окупантів будуть проблеми зі сполученням з півостровом

В ніч на 11 червня в Криму було пошкоджено щонайменше два мости. Важливі транспортні магістралі знаходяться в Армянську, який після атак на Чонгарський міст, був головним об'їзним шляхом.

Про це пише паблік "Кримський вітер". За його даними, внаслідок атаки є загиблі.

"Вдарили в автоміст у Армянську, є пошкодження, горіли фури", — пише канал.

Армянськ на карті

Міст в Армянську на карті

Окрім того, є дані про влучання у міст при в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська. Після вибухів тут спалахнула сильна пожежа.

"Також постраждав міст при в'їзді в Красноперекопськ з боку Армянська, була сильна заграва… Схоже, цілих мостів на сухопутних в'їздах на півострів уже не залишилося", — додали в Telegram пабліках.

Міст в Армянську на карті

Водночас командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов в коментарі "5 каналу" зазначав, що після ураження мостів біля Чонгара та між Генічеськом і Арабатською стрілкою маршрут через Армянськ залишався для окупантів одним із ключових шляхів сполучення з Кримом.

Об'їзний шлях в Крим через Армянськ на карті

Атака на Чонгарський міст

7 та 9 червня було атаковано Чонгарський міст. Після цього його одразу закрили, а людей закликали їхати в об'їзд. Одним зі шляхів потрапити в Крим був Армянськ.

"Першим ударом 7 червня ми пошкодили полотно в одному напрямку. Тепер цей важливий логістичний шлях повністю виведений з ладу. Результат – рух перекритий на тривалий час", – розповіли бійці 1-го окремого полку штурмового імені Дмитра Коцюбайла.

Наслідки удару по Чонгарському мосту. 7 червня 2026

Пізніше стало відомо, що операцію було реалізовано підрозділом "Фаланга" 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла та 475 окремим штурмовим полком CODE 9.2. Для ураження бійці застосували дрони компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот".

Додамо, що ці атаки сильно непокоять окупантів, які щоночі закривають Кримський міст. Відтак кожного ранку перед пунктами пропуску скупчуються величезні черги. Про це розповів заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков, передає Радіо NV.

"В останні тижні, можна сказати, однакова вечірня програма на території тимчасово окупованого Криму. Після 21:00 починаються активні атаки, які тривають фактично до ранку. На цей час припиняють рух на Кримському мосту, що на ранок створює великі черги", — каже чиновник.

Раніше "Телеграф" розповідав, які наслідки для окупантів матиме контроль українськими силами траси через Мелітополь та Бердянськ до Криму.