Журналіст назвав головні ознаки підготовки Росії до приєднання невизнаних територій

Путін готується до нової анексії? Такий висновок можна зробити з несподіваної відставки "президента" самовиголошеної Південної Осетії Алана Гаглоєва. Гаглоєва, який тільки нещодавно підписав з Путіним чергову угоду про поглиблення союзницької взаємодії, не тільки зняли з посади, але й вигнали з республіки.

Замість нього очолювати Південну Осетію буде колишній директор Курчатівського інституту Марат Камболов, який взагалі немає ніякого відношення до регіону й тільки кілька днів тому став головою уряду. Але сама така людина може здійснювати процес приєднання Південної Осетії до Росії. Гаглоєв у своєму прощальному зверненні на це натякає.

Анексія, про яку в Москві вже говорять вголос, має ліквідувати навіть фіктивну незалежність регіону від Росії й створити у стосунках Москви і Тбілісі таку саму пастку, яка є уже у стосунках Москви й Києва. До речі, я не здивуюся що разом із приєднанням Південної Осетії у Москві можуть замислюватися про приєднання Придністров’я.

Це і стане справжньою реакцією Путіна на невдачі у війні. Російському президенту, як завжди, доступна тільки одна логіка — масштабізації і посилення ескалації.

Джерело: пост Портникова у Facebook.